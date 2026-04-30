구리값 오르자 전선 훔쳐 판 일당…20대 구속
구리 가격이 오르자 공사 현장에서 전선을 훔쳐 판매한 일당이 적발돼 20대가 구속됐다.
전북 완주경찰서는 특수절도 혐의로 A씨(20대)를 구속하고 공범 2명을 체포해 조사하고 있다고 30일 밝혔다. 또 훔친 물건인 줄 알면서도 전선을 사들인 B씨(30대)를 장물취득 혐의로 불구속 입건했다.
A씨 등은 지난달 화물차를 이용해 완주군 일대를 돌며 공사 현장에 설치된 전선을 훔쳐 B씨에게 판매한 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 이들은 최근 구리 가격이 오르자 전선을 훔쳐 재료인 구리를 판매하기 위해 범행한 것으로 드러났다. 범행으로 얻은 수익은 3000만원에 달하는 것으로 파악됐다.
경찰은 여죄 여부를 조사하고 있다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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