펍지 성수, 서울국제정원박람회 연계 ‘캐릭터 팝업정원’ 운영

크래프톤은 ‘PUBG: 배틀그라운드’ 지식재산권(IP) 기반 오프라인 공간 펍지 성수에서 2026 서울국제정원박람회와 연계한 특별 팝업 ‘가든안가든(GARDEN IN GARDEN)’을 다음 달 1일부터 17일까지 운영한다.

서울국제정원박람회는 ‘서울, 그린 컬처(SEOUL, GREEN CULTURE) 천만의 정원’을 주제로 서울숲과 성수 일대에 총 167개의 정원이 조성되는 대규모 행사다. 펍지 성수는 박람회 기간 동안 운영되는 ‘캐릭터 팝업정원’ 8개소 중 하나로 참여한다. ‘가든안가든(GARDEN IN GARDEN)’이라는 콘셉트의 정원형 팝업을 선보인다.배틀로얄 게임의 ‘전장’과 자연의 ‘정원’이라는 상반된 요소를 결합한 독특성이 눈에 띈다. 오토바이, 픽업트럭, 프라이팬, 길리수트 등 배틀그라운드의 대표 인게임 아이템에 식물 연출을 더해 낯설면서도 아늑한 분위기의 공간을 구성했다. 방문객들이 자유롭게 체험하고 사진을 남길 수 있는 포토존을 마련했다.현장에서는 다양한 체험형 프로그램도 진행된다. 주말 및 공휴일에는 띠로리소프트와 협업한 ‘길리수트 가드닝 키링 만들기’ 프로그램이 운영된다. 어린이날에는 배틀그라운드 아이템을 활용한 ‘화과자 만들기’ 쿠킹 클래스가 열린다. 또한 참여형 도시공간 문화 기획사 도만사와 함께하는 ‘플라워 호핑’, AR·AI 기반 경험 플랫폼 리얼월드 운영사 유니크굿컴퍼니와 협업한 보물찾기 콘텐츠 ‘가든 헌터스’ 등 다양한 참여형 이벤트가 마련된다.방문객들은 현장 방문 및 이벤트 참여를 통해 펍지 성수 익스클루시브 굿즈를 판매하는 루트 스토어(Loot Store), 스페셜 음료를 제공하는 펍지 카페(PUBG 카페), 플레이아레나 PC 이용권 등 다양한 혜택도 받을 수 있다.펍지 성수 관계자는 “서울 시민의 축제인 2026 서울국제정원박람회에 공식 팝업 정원으로 참여하게 되어 뜻깊다”며 “많은 방문객들이 현장에서 배틀그라운드 IP의 새로운 매력과 생명력을 직접 경험하길 바란다”고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지