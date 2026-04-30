비단, 비토즈 밸리데이터 참여… 디지털자산 인프라 강화
RWA·STO 시장 대응 기술 기반 구축
블록체인 검증 참여로 신뢰성 강화
부산디지털자산거래소 ‘비단(Bdan)’이 블록체인 인프라 기업 비토즈(BEATOZ)의 밸리데이터로 참여한다.
비단은 지난 28일 비토즈와 밸리데이터 계약을 체결하고 블록체인 네트워크의 안정성과 신뢰성을 강화하는 한편 실물자산(RWA)과 토큰증권(STO) 등 디지털자산 기반을 고도화할 계획이라고 30일 밝혔다.
밸리데이터는 블록체인 네트워크에서 거래 데이터를 검증하고 블록 생성에 참여하는 핵심 주체로, 네트워크의 무결성과 보안을 유지하는 역할을 한다.
비토즈는 블록체인 인프라 구축과 노드 운영에 특화된 기업으로 안정적인 운영과 보안 관리 역량을 인정받고 있다. 현재 모두투어와 링네트 등 주요 기업들이 밸리데이터로 참여하고 있다.
비토즈는 퍼블릭과 프라이빗 영역을 결합한 하이브리드 블록체인 구조를 기반으로 확장성과 보안성을 동시에 확보하고 있다.
비단은 이번 협업을 통해 RWA·STO 기반 디지털자산 시장 확대에 대응할 수 있는 기술적 기반을 강화한다는 방침이다. 최근 KDX컨소시엄이 조각 투자 장외 거래소 예비인가 사업자로 선정되면서 관련 사업 확장에도 속도가 붙을 전망이다.
아울러 단순 자산 거래를 넘어 수익 창출과 실물 상품 결제까지 이어지는 웹3 디지털금융 생태계 구축도 본격화할 계획이다.
이상국 비토즈 한국법인 대표는 “이번 협업을 통해 금융 자산과 블록체인 네트워크가 결합한 밸류체인을 구축하게 됐다”며 “웹3 기반 디지털금융 플랫폼을 단계적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “핵심 인프라 강화를 통해 디지털자산에 대한 신뢰를 높이고 글로벌 시장 대응 기반을 마련했다”며 “안전하고 투명한 거래 시스템 구축에 속도를 내겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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