시사 전체기사

[속보]‘모텔 연쇄살인’ 김소영 추가 기소 “3명 상해 추가 확인”

입력:2026-04-30 16:03
공유하기
글자 크기 조정
지난달 9일 서울북부지검 홈페이지에 공개된 '강북 모텔 연쇄살인' 피의자 김소영의 신상. 서울북부지검 제공

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 일부 노조 향해 “자기만 살겠다 과도한 요구…다른 노동자도 피해”
의왕 아파트 화재…부부 사망, 주민 6명 다쳐
상인 악수 후 손 닦은 하정우…“유권자가 벌레냐” vs “네거티브 정치 실감”
‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견
“선생님이 교탁 뒤에서 몸을 만져요”…초등학교 담임이 한 짓?
10명 중 4명 ‘러닝 크루 비호감’…“불편 주고 위협감 느껴”
“칭얼대서”… 8개월 아들 리모컨으로 폭행 숨지게 한 친모
“불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’
국민일보 신문구독