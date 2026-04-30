부산서 ‘LIV 골프’ 열린다… 파라다이스호텔 공식호텔 지정
선수단 투숙·케이터링 전방위 협력
골프관광 6만명 유입… 관광효과 기대
세계적 골프 리그 리브 골프(LIV Golf)의 국내 대회가 다음 달 부산에서 열리는 가운데 파라다이스호텔 부산이 공식 호텔로 지정됐다.
파라다이스호텔 부산은 29일 호텔 본관에서 LIV 골프와 공식 파트너십을 체결하고 대회 기간 공식 호텔로 운영된다고 30일 밝혔다.
LIV 골프는 세계 정상급 선수들이 참가하는 글로벌 골프 리그로, 경기와 음악, 엔터테인먼트를 결합한 새로운 형태의 스포츠 이벤트로 주목받고 있다. 국내 대회인 ‘LIV 골프 코리아’는 지난해 인천에 이어 올해 부산 기장 아시아드컨트리클럽에서 다음 달 28일부터 31일까지 나흘간 열린다.
이번 대회에는 한국팀 ‘코리안 골프클럽’이 처음으로 출전한다. 안병훈과 대니 리, 송영한, 김민규가 출전하며 존람과 브라이슨 디샘보 등 세계적 선수들도 참가할 예정이다.
파라다이스호텔 부산은 선수단과 관계자 투숙을 비롯해 경기장 라운지 케이터링을 맡는다. 팬빌리지에는 체험형 부스를 운영해 관람객 참여 프로그램도 선보일 계획이다.
이번 대회는 부산 관광에도 적지 않은 파급 효과를 가져올 것으로 기대된다. 호텔 측은 약 6만명 이상의 골프 관광 수요가 발생할 것으로 전망하고 있다.
지난해 부산 외국인 관광객은 364만명으로 역대 최대를 기록했다. 여기에 글로벌 스포츠 이벤트가 더해지면서 관광객 유입 확대에 추가적인 동력이 될 것으로 보인다.
LIV 골프는 경기 이후 콘서트와 다양한 문화 프로그램을 결합해 체류형 관광을 유도하는 것이 특징이다. 이번 대회 기간에도 DJ 페기 구가 참여하는 공연이 예정돼 있다.
파라다이스호텔 부산 관계자는 “LIV 골프를 통해 부산을 찾는 관광객들에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라며 “스포츠와 문화 콘텐츠를 결합한 관광 활성화에 기여하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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