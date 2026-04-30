대법 “아이언메이스→넥슨 57억 손해배상 지급하라”… 저작권 침해는 불인정

이번 사건의 쟁점은 아이언메이스 측이 넥슨의 미공개 프로젝트 ‘P3’ 개발 자료를 무단으로 유출해 영업비밀을 침해했는지, 그리고 이를 기반으로 완성한 게임 다크앤다커가 넥슨의 저작권을 침해했는지 여부였다.

민사 소송에 이어 이후 형사 소송에서도 대법원 판결이 충분히 고려되어 공정하고 합당한 결론이 내려지기를 기대한다”고 밝혔다.

아이언메이스는 “판결에 아쉬운 부분이 있다”면서도 “