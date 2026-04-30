삼다수 마시고 제주여행 가자… ‘5성급 호텔 한 달 살이’ 경품도
제주삼다수가 여행 시즌을 맞아 ‘삼다수 제주여행 페스티벌’을 진행한다.
이번 프로모션은 제주삼다수 구매 고객에게 제주 지역화폐 ‘탐나는전’과 다양한 제주여행 경품 응모 기회를 제공하는 이벤트다.
온라인몰, 편의점, 대형마트, 제주삼다수 가정배송 앱 등 온·오프라인 채널에서 삼다수를 구매한 뒤 영수증을 촬영해 이벤트 페이지에 업로드하면 ‘행운 룰렛 이벤트’와 ‘제주여행 경품 이벤트’에 자동 응모된다.
하루 1회 참여 가능하며, 병뚜껑이나 홍보물에 삽입된 QR코드로도 접속할 수 있다. 행운 룰렛 이벤트는 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있다. 탐나는전 5만 원권과 제주삼다수 블루투스 마이크, 보조배터리 등이 경품으로 제공된다.
제주여행 경품 이벤트는 프로모션 종료 후 추첨을 통해 진행된다. 월간 누적 구매액 상위 3명에게 탐나는전 200만원권이 지급된다. 추첨을 통해서는 30명에게 탐나는전 100만원권, 300명에게 20만원권이 각각 제공된다.
눈길을 끄는 경품은 5성급 호텔 한 달 살기다. 5월에는 그랜드 조선 제주 프레스티지 힐 스위트 오션뷰, 7월에는 JW 메리어트 제주 프리미엄 스위트에서 한 달간 머물 수 있는 기회가 제공된다. 프로모션은 5월과 7월 각각 한 달간 진행되며, 자세한 내용은 공식 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
제주삼다수 관계자는 “여행객은 물론 전국 고객들이 삼다수를 통해 제주의 매력을 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”며 “삼다수 구매가 제주 방문과 지역 내 소비로 자연스럽게 이어질 수 있도록 다양한 참여 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.
이번 행사는 제주삼다수 유통사 광동제약과 제주도, 제주은행이 체결한 ‘삼다수 소비 활성화 및 지역화폐 사용 확대’를 위한 업무 협약의 일환으로 관광 활성화와 지역경제 선순환을 목표로 진행된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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