의왕 한 아파트서 화재…주민 2명 사망

이 화재로 14층 세대 거주자인 60대 남성 A씨가 추락해 숨졌다. 세대 내에서는 아내인 50대 B씨가 숨진 채 발견됐다.

경기 의왕시 한 아파트에서 화재가 발생해 주민 2명이 사망하고, 6명이 부상을 입었다.주민 1명은 추락해 숨졌고, 또 다른 사망자는 화재 진압 후 내부 수색 과정에서 추가로 발견됐다. 이들은 부부 관계로 나타났다.30일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시 30분쯤 의왕시 내손1동의 한 20층짜리 아파트 14층에서 화재가 발생했다.다수의 시민들로부터 화재 신고를 받은 소방당국은 오전 10시 45분쯤 대응 1단계(31~50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령하고, 펌프차 등 장비 30여 대와 소방관 등 110여 명을 투입해 진화작업을 벌였다.대응 1단계는 주변 4곳 이하 소방서에서 인력·장비를 동원하는 경보령이다. 화재 규모와 피해 정도에 따라 대응 2~3단계로 확대된다.오전 11시 21분쯤 큰 불길을 잡은 소방당국은 낮 12시 26분쯤 상황판단회의를 거쳐 비상 발령을 해제했다.또 주민 6명이 연기를 마시는 등 경상을 입어 치료받고 있다. 주민 11명은 무사히 대피했다.A씨는 당초 대피하는 과정에서 추락해 숨진 것으로 알려졌다.하지만 소방당국에 접수된 119 최초 신고에서 “아파트 상층부에서 불이 났고 사람이 추락했다”는 언급이 있었던 점을 미뤄볼 때 화재 초기 또는 직전에 추락한 것으로 추정된다.또 현장에서는 A씨가 남긴 것으로 추정되는 유서가 발견됐다. 유서에는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 적혀 있던 것으로 전해졌다.이에 따라 경찰과 소방당국은 현장 감식을 통해 숨진 부부의 사망 및 추락 경위와 구체적인 피해 규모, 화재 원인 등을 조사할 방침이다.화재가 발생 보고가 접수되자 의왕시는 오전 10시 39분쯤 재난문자를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했다.경찰은 방화 가능성 등 여러 가지 추측이 나오고 있다면서도 현재까지 객관적인 사실로 확인된 것은 없다고 말했다.경찰은 현장 및 유가족 조사 등을 통해 모든 가능성을 염두에 두고 화재 원인을 조사할 방침이다.불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층, 지하 1층, 연면적 8800여㎡ 규모로 총 78세대가 거주하고 있다.의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지