의왕 한 아파트서 화재…주민 2명 사망
경기 의왕시 한 아파트에서 화재가 발생해 주민 2명이 사망하고, 6명이 부상을 입었다.
주민 1명은 추락해 숨졌고, 또 다른 사망자는 화재 진압 후 내부 수색 과정에서 추가로 발견됐다. 이들은 부부 관계로 나타났다.
30일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시 30분쯤 의왕시 내손1동의 한 20층짜리 아파트 14층에서 화재가 발생했다.
다수의 시민들로부터 화재 신고를 받은 소방당국은 오전 10시 45분쯤 대응 1단계(31~50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령하고, 펌프차 등 장비 30여 대와 소방관 등 110여 명을 투입해 진화작업을 벌였다.
대응 1단계는 주변 4곳 이하 소방서에서 인력·장비를 동원하는 경보령이다. 화재 규모와 피해 정도에 따라 대응 2~3단계로 확대된다.
오전 11시 21분쯤 큰 불길을 잡은 소방당국은 낮 12시 26분쯤 상황판단회의를 거쳐 비상 발령을 해제했다.
이 화재로 14층 세대 거주자인 60대 남성 A씨가 추락해 숨졌다. 세대 내에서는 아내인 50대 B씨가 숨진 채 발견됐다.
또 주민 6명이 연기를 마시는 등 경상을 입어 치료받고 있다. 주민 11명은 무사히 대피했다.
A씨는 당초 대피하는 과정에서 추락해 숨진 것으로 알려졌다.
하지만 소방당국에 접수된 119 최초 신고에서 “아파트 상층부에서 불이 났고 사람이 추락했다”는 언급이 있었던 점을 미뤄볼 때 화재 초기 또는 직전에 추락한 것으로 추정된다.
또 현장에서는 A씨가 남긴 것으로 추정되는 유서가 발견됐다. 유서에는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 적혀 있던 것으로 전해졌다.
이에 따라 경찰과 소방당국은 현장 감식을 통해 숨진 부부의 사망 및 추락 경위와 구체적인 피해 규모, 화재 원인 등을 조사할 방침이다.
화재가 발생 보고가 접수되자 의왕시는 오전 10시 39분쯤 재난문자를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했다.
경찰은 방화 가능성 등 여러 가지 추측이 나오고 있다면서도 현재까지 객관적인 사실로 확인된 것은 없다고 말했다.
경찰은 현장 및 유가족 조사 등을 통해 모든 가능성을 염두에 두고 화재 원인을 조사할 방침이다.
불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층, 지하 1층, 연면적 8800여㎡ 규모로 총 78세대가 거주하고 있다.
의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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