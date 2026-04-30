제주항공 여객기 참사 허위글 쓴 대학생 벌금 600만원
대구지법 형사3단독 이현석 판사는 제주항공 여객기 참사 관련 허위 글을 게시한 혐의(정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반)로 20대 대학생 A씨에게 벌금 600만원을 선고했다고 30일 밝혔다.
A씨는 2024년 12월 31일 대구 자신의 주거지에서 대학 커뮤니티 사이트 자유게시판에 접속해 유가족 대표단 집행부 사진을 올리며 ‘유가족 행세하는 가짜 유가족이 5명 있다’ 등의 허위 사실을 게시한 혐의로 기소됐다.
이 판사는 “피고인은 게시글에서 피해자가 유족이 아니라고 단정했다”며 “피해자의 명예를 훼손할 수 있다는 것을 분명하게 인식하고 있었을 것으로 보이고 피해자를 비방하려는 목적도 포함되어 있다고 충분히 인정할 수 있다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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