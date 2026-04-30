민주당 차영수 강진군수 후보, 농어민 5대 공약 발표

미래농어업 기반 구축 추진

“농어민이 살맛 나는 강진”

더불어민주당 차영수 강진군수 후보. 차영수 후보 측 제공

차영수 더불어민주당 강진군수 후보는 30일 농어민 5대 정책공약을 발표하고 “농어민이 살맛 나는 강진, 농어업의 미래를 이끄는 강진을 실현하겠다”고 밝혔다.