스마트항만 확산 속도 내는데… KMI, 법·제도 정비 시급
자동화·AI 기반 항만 전환 가속
법적 정의·데이터 기준 정비 필요
스마트항만으로의 전환이 가속화되는 가운데 기술 도입을 뒷받침할 법·제도 정비가 시급하다는 지적이 나왔다.
한국해양수산개발원(KMI)은 ‘스마트항만 기술 수용성 제고를 위한 법·제도 개선 방안 연구’를 통해 국내 항만의 원활한 스마트화 추진을 위한 제도 개선 방향을 제시했다고 30일 밝혔다.
최근 글로벌 항만은 자동화 장비와 데이터, 인공지능(AI) 기반 운영 기술을 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 생산성과 효율성을 높이는 동시에 기존 항만 운영 구조 전반을 바꾸는 흐름으로 이어지고 있다.
그러나 기술 도입 속도에 비해 법·제도 기반이 충분히 갖춰지지 않을 경우 현장에서 제도 공백이나 규제 충돌이 발생할 수 있다는 우려가 제기된다. 이에 연구진은 항만 환경 변화에 따른 주요 쟁점을 분석하고 선제 대응 필요성을 강조했다.
연구에 따르면 향후 국내 항만에는 자동 하역·이송 장비를 비롯해 해상·항만·육상을 연결하는 스마트 물류 시스템, 선석 최적화 시스템, 항만시설 스마트 유지관리 시스템, 탄소 배출 관리 플랫폼, 통합 보안 시스템 등 다양한 기술이 도입될 것으로 전망된다.
이에 따라 자동화 장비의 법적 정의 정립과 자동화 터미널 설계 기준 개선, 드론 등 첨단 장비 활용에 따른 검사·관리 기준 현대화가 필요하다는 제언이 나왔다.
또 개인·위치정보 활용 근거 마련과 데이터 표준화 등 데이터 관리 체계 구축, 항만 사이버 보안 강화와 작업 환경 변화에 대응한 안전관리 체계 고도화도 주요 과제로 제시됐다.
조정희 KMI 원장은 “스마트항만은 단순한 기술 도입을 넘어 항만 산업 전반의 구조 변화를 가져올 것”이라며 “기술 도입 과정에서 발생할 수 있는 법·제도 쟁점을 사전에 점검하고 대응 체계를 마련하는 것이 중요하다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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