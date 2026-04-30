4년전 오구 플레이 자진 소환한 윤이나 “설명 과정 신중하지 못했다”
매니지먼트 세마스포츠마케팅 통해 입장 밝혀
윤이나가 4년전 자신의 과오를 스스로 소환해 또 다시 고개를 숙였다.
윤이나는 30일 매니지먼트사인 세마스포츠마케팅을 통해 밝힌 입장문에서 “지난 24일 셰브론 챔피언십 최종 라운드를 앞두고 진행된 인터뷰는 경기 직후 긴박한 상황속에서 설명하는 과정에 있어 표현이 충분히 신중하지 못했다”라며 “이 점에 대해 무겁게 받아들이고 있으며 깊이 반성하고 있다”고 했다.
윤이나는 지난주 메이저대회 셰브론 챔피언십 3라운드가 끝난 뒤 골프위크와 인터뷰를 가졌다. 인터뷰 직후 매체는 ‘셰브론 챔피언십 우승 경쟁에 뛰어든 LPGA 신예 스타, 부정행위 스캔들에 입을 열다‘는 인터넷판 기사를 내보냈다.
그는 통역사를 통해 진행한 인터뷰에서 오구플레이 상황에 대해 “티샷한 볼이 러프에 빠졌고, 다른 선수들이 공 찾는 것을 도와줬는데 다음 티샷할 때까지 그 공이 내 것이 아니라는 사실을 몰랐다”고 했다.
여기까지는 국내에서 했던 해명 기자회견 때와 다를 바 없었다. 문제는 그 이후 발언이었다.
그는 “처음이라 어떻게 해야 할지 몰라 당황했다. 캐디가 치라고 했는데 듣지 말았어야 했다”면서 “바로 신고했어야 하는데 너무 긴장되고 무서웠다. 컷 탈락했으니 괜찮을 것 같았고, 주변 사람들도 별일 아닐 거라고 해서 그대로 믿었다”고 했다.
자신의 오구 플레이를 캐디 탓으로 돌린 것이다.
해당 기사가 보도된 뒤 윤이나를 향한 비판이 쏟아졌다. 그러자 윤이나는 매니지먼트사를 통해 하루 만에 고개를 숙였다.
윤이나는 “무엇보다 해당 발언으로 상처 받으셨을 모든 분들께 죄송한 말씀 드린다”며 “어떠한 상황에서도 책임은 선수 본인에게 있다는 점을 분명히 인지하고 있다. 그 책임을 결코 다른 누구에게 돌릴 의도는 없다”고 했다.
이어 “이번 일을 통해 제 언행이 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 다시 한번 깊이 깨달았다”라며 “앞으로는 더욱 신중하고 성숙한 자세로 모든 순간에 임하며, 모든 관계자분들과 팬 여러분께 신뢰를 드릴 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 했다.
윤이나는 지난 2022년 한국여자오픈 1라운드 도중 오구플레이를 인지하고도 신고하지 않았고, 한 달이 지난 뒤 논란이 불거지자 자진 신고했다.
이후 KLPGA와 대한골프협회(KGA)로부터 3년 출전 정지의 중징계를 받았다가 감면돼 2024년 한국여자프로골프(KLPGA)투어에 복귀, 대상을 수상했다. 그리고 퀄리파잉 시리즈를 통해 그 이듬해에 미국 무대에 진출했다.
루키 시즌이었던 작년에는 한 차례 ‘톱10’ 입상에 그쳤을 정도로 부진했다. 하지만 올해는 시즌 첫 메이저대회 셰브론 챔피언십 공동 4위 등 3차례 ‘톱10’ 입상 등으로 레이스 투 CME 글로브 14위에 자리하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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