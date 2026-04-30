양주출입국·외국인사무소 ‘세계인의 날’ 기념행사 개최
5월 22일 경기섬유종합지원센터서 열려
경기 양주출입국·외국인사무소는 오는 5월 22일 경기섬유종합지원센터 대강당에서 ‘다름을 넘어 동행으로, 함께 여는 밝은 미래’를 슬로건으로 ‘제19회 세계인의 날’ 기념행사를 개최한다고 30일 밝혔다.
이번 행사는 세계인의 날을 맞아 우리 사회의 다양한 구성원들이 서로의 문화를 이해하고 존중하며 화합하는 장을 마련하기 위해 기획됐다.
특히 대한민국 국민으로서 새로운 삶을 시작하는 귀화자들을 축하하는 ‘국적증서 수여식’이 메인 행사로 진행되며, 이들이 한국 사회의 일원으로 첫발을 내딛는 뜻깊은 순간을 함께 기념할 예정이다.
이날 행사는 단순한 기념식을 넘어 모든 참석자가 즐길 수 있는 축제의 장으로 꾸며진다. 식전후 행사로는 다채로운 축하 공연이 펼쳐지며, 부대 행사로 마련된 다문화 체험 부스에서는 세계 각국의 문화를 직접 경험하고 이해할 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다.
유현송 양주출입국·외국인사무소장은 “대한민국의 일원으로 첫발을 내딛는 분들의 희망찬 미래를 응원한다”며 “모두가 행복한 다문화 사회를 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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