BNK금융, 1분기 순익 2114억원… 배당 확대·자사주 600억원 소각
이자이익 확대에 순익 26.9% 증가
은행·비은행 동반 성장 실적 견인
배당 확대·자사주 소각 주주환원 강화
BNK금융그룹이 1분기 2114억원의 순이익을 기록하며 실적을 끌어올렸다. 이자이익 확대를 바탕으로 수익성을 개선한 가운데 배당 확대와 자사주 매입·소각을 통해 주주환원도 강화했다.
BNK금융은 30일 실적 공시를 통해 올해 1분기 그룹 연결 기준 당기순이익이 2114억원으로 지난해 같은 기간보다 448억원(26.9%) 증가했다고 밝혔다. 비이자이익 감소와 판매관리비 증가에도 불구하고 이자이익 확대와 대손비용 감소가 실적 개선을 이끌었다.
부문별로는 은행 부문이 1756억원의 순이익을 기록하며 실적을 견인했다. 부산은행이 225억원 증가한 반면 경남은행은 19억원 감소했다. 비은행 부문은 캐피탈과 자산운용 등을 중심으로 596억원의 순이익을 내며 전년보다 253억원 증가했다.
다만 자산건전성 지표는 다소 악화했다. 고정이하여신비율(NPL)은 1.57%, 연체율은 1.42%로 전 분기 대비 각각 15bp, 28bp 상승했다. 경기 둔화 영향으로 부실이 일부 반영된 것으로 풀이된다.
자본 적정성은 개선됐다. 보통주자본비율(CET1)은 12.30%로 전년 동기 대비 5bp 상승했다. BNK금융은 위험가중자산 관리와 이익 실현을 통해 자본 여력을 유지하고 있다고 설명했다.
이날 이사회는 주당 150원의 분기 현금배당을 결의했다. 이는 전년 대비 25% 늘어난 수준이다. 또한 상반기 중 600억원 규모의 자사주 매입·소각도 결정했다.
박성욱 BNK금융 CFO는 “자사주 매입·소각 규모를 지난해보다 50% 확대해 600억원으로 늘릴 예정”이라며 “현금배당을 안정적으로 확대하는 동시에 자사주 소각 비중을 높여 주주가치 제고에 나서겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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