BNK금융, 1분기 순익 2114억원… 배당 확대·자사주 600억원 소각

이자이익 확대에 순익 26.9% 증가

은행·비은행 동반 성장 실적 견인

배당 확대·자사주 소각 주주환원 강화

BNK금융그룹 전경./ BNK금융그룹 제공

BNK금융그룹이 1분기 2114억원의 순이익을 기록하며 실적을 끌어올렸다. 이자이익 확대를 바탕으로 수익성을 개선한 가운데 배당 확대와 자사주 매입·소각을 통해 주주환원도 강화했다.

BNK금융그룹 주요 계열사 당기순이익. BNK금융 제공