세월호‧이태원 조롱 50대 男 구속… 李대통령 “엄벌 마땅”
수 년간 온라인상에서 세월호·이태원 참사에 대한 조롱을 일삼으며 허위 주장을 편 50대가 경찰에 구속됐다.
경찰청 국가수사본부는 명예훼손과 모욕 혐의로 수사받고 있는 50대 남성 A씨에 대해 구속영장이 발부됐다고 30일 밝혔다.
A씨는 2021년부터 2024년까지 국내외 온라인 플랫폼에 세월호·이태원 참사 관련 유가족 비방 게시물 등을 약 70차례 올린 혐의를 받는다. 실제 유가족 사진을 가져다가 ‘세월호 유가족이 이태원 유가족으로 재활용됐다’고 허위 주장을 펴기도 했다.
4·16세월호참사가족협의회와 4월16일의약속국민연대는 이날 성명에서 “2차 가해는 참사의 고통을 연장하고 진실 규명을 가로막는다”며 “참사 피해자가 안전하게 목소리를 낼 수 있는 사회가 돼야 진실이 밝혀지고 같은 비극이 되풀이되지 않는다”고 지적했다. 그러면서 사회적 참사 피해자 대상 2차 가해 행위에 대한 수사·처벌 체계 강화, 온라인 플랫폼 사업자의 혐오·허위정보 삭제 의무 명문화 등을 촉구했다.
10·29 이태원참사 유가족협의회도 “재난 참사 피해자를 향한 2차 가해에는 반드시 그에 상응하는 책임이 따라야 한다”며 “엄벌만이 잠재적 가해자들에게 실질적 경고가 되며, 되풀이되는 2차 가해를 막을 수 있기 때문”이라고 강조했다.
이재명 대통령도 해당 보도를 언급하며 엄정 대응 기조를 재확인했다. 이 대통령은 이날 오후 엑스(X)에 관련 기사를 공유하면서 “인면수심의 가짜뉴스 모욕적 댓글은 엄벌해 마땅하다. 향후에도 가짜뉴스나 2차가해 댓글 등에는 경찰 전담팀이 엄정하게 대응할 것”이라고 밝혔다.
이번 사건은 경찰청 2차 가해 범죄수사과가 출범한 이래 두 번째 구속 사례다. 이 대통령은 앞서 지난해 7월 사회적 참사 유족 대상 2차 가해 범죄를 수사할 조직을 만들라고 지시했고, 같은 달 28일 실제 전담팀이 신설됐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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