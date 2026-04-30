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‘충남 섬을 관광·문화예술로’ 섬비엔날레 추진보고회

입력:2026-04-30 15:21
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2027년 제1회 섬 비엔날레 주 전시장으로 활용될 섬문화예술플랫폼 조감도. 섬 비엔날레 조직위원회 제공

충남도는 30일 ‘2027 제1회 섬비엔날레 추진상황보고회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회에서는 섬비엔날레 전시 기획 방향과 공간 조성 계획, 주요 프로그램 구성, 방문객 수용 대책 등 전반적인 추진 현황을 점검했다.

참석자들은 섬비엔날레가 섬의 가치와 가능성을 재조명하고, 해양·관광·문화예술이 결합한 새로운 성장 기반으로 발전해야 한다는 공감대를 형성했다.

이와 함께 섬비엔날레를 통해 충남 섬을 세계와 연결하고 국제적인 문화 교류의 장으로 확장해야 한다는 데에도 의견을 같이했다.

해상 접근성과 현장 운영 특성을 고려해 교통, 안전, 환경 관리 등 전 분야에서 철저한 사전 준비가 필요하다는 점도 강조했다.

홍종완 도 행정부지사는 “섬은 더 이상 단절된 공간이 아니라 자연과 예술, 관광이 어우러진 새로운 가능성의 공간”이라며 “충남 섬이 국제적인 문화예술 교류의 거점으로 도약할 수 있도록 철저히 준비해 나갈 것”이라고 말했다.

제1회 섬비엔날레는 2027년 4월 3일부터 5월 30일까지 보령시 원산도·고대도 일원에서 개최될 예정이다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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