SSG닷컴 “쇼핑과 금융의 결합 ‘쓱머니 KB통장’ 출시”

KB통장 가입 후 쓱 KB 머니 결제를 이용하는 고객에게는 최대 1만원 할인 쿠폰을 제공한다. KB국민은행 신규 고객은 SSG닷컴 인기 상품을 100원에 구매할 수 있는 100원딜 혜택을 누릴 수 있다.

등록하면 전용 결제 수단인 ‘쓱 KB 머니(Money) 결제’가 자동 생성돼 별도의 충전 과정 없이 SSG닷컴에서 사용할 수 있다.