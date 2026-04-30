SSG닷컴 “쇼핑과 금융의 결합 ‘쓱머니 KB통장’ 출시”
SSG닷컴(쓱닷컴)이 KB국민은행과 함께 ‘쓱머니 KB통장’을 본격 출시한다.
쇼핑 혜택과 금융 서비스를 결합한 이 상품은 고객이 별도의 은행 앱 이동 없이 쓱닷컴 앱 내에서 금융상품 가입부터 결제까지 한 번에 이용할 수 있다. 지난해에는 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정받기도 했다.
쓱닷컴은 이 상품 출시를 기념해 다음 달 31일까지 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다. 쓱머니 KB통장 가입 후 쓱 KB 머니 결제를 이용하는 고객에게는 최대 1만원 할인 쿠폰을 제공한다. KB국민은행 신규 고객은 SSG닷컴 인기 상품을 100원에 구매할 수 있는 100원딜 혜택을 누릴 수 있다.
쓱머니 KB통장은 최대 200만원 한도로 연 최대 4.0%의 금리 혜택을 준다. 통장을 간편결제 쓱페이(SSGPAY)로 등록하면 전용 결제 수단인 ‘쓱 KB 머니(Money) 결제’가 자동 생성돼 별도의 충전 과정 없이 SSG닷컴에서 사용할 수 있다.
매일 이자 받기 서비스는 신청하는 즉시 이자가 반영되는 복리 효과를 체감할 수 있다고 회사 측은 설명했다. 쓱 KB 머니 결제 이용 시 결제 금액의 2.0%를 쓱머니로 적립해 준다.
SSG닷컴 관계자는 “이커머스와 금융의 경계를 허문 이번 서비스를 통해 고객들이 차별화된 쇼핑 혜택을 경험하길 바란다”며 “앞으로도 고객과 파트너사 모두가 만족할 수 있는 혁신적인 서비스를 지속 선보이겠다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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