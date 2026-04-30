어린이날 연휴 26만명 제주로… 관광 불법행위 집중 단속
근로자의날부터 어린이날까지 이어지는 징검다리 연휴 동안 26만명이 넘는 관광객이 제주를 찾는다. 일요일인 3일 비 소식을 제외하면 연휴 내내 맑고 쾌적한 날씨가 이어질 전망이다.
제주도관광협회에 따르면 4월 30일부터 5월 5일까지 입도 관광객은 총 26만7000여명으로 예상된다.
하루 기준으로는 5월 1일이 5만3000명으로 가장 많고 이어 3일 4만8000명, 2일 4만6000명, 30일 4만4000명 순이다. 연휴기간 국내선 항공은 총 1313편 운항되며 평균 탑승률은 94.4%에 달한다.
내국인 관광객은 22만명으로 지난해 어린이날 연휴와 비슷한 수준이다. 외국인 관광객은 항공편이 30편(18.2%) 늘면서 전년 대비 16.1% 증가한 4만6800명으로 예상된다. 일본·중국·대만 관광객이 주를 이룬다. 크루즈를 통한 외국인 관광객도 1만7200명에 이를 전망이다.
연휴 기간 제주도는 관광불법행위 단속을 강화한다. 제주도 관광산업과, 교통정책과, 자치경찰단, 제주시, 서귀포시, 도관광협회, 제주출입국·외국인청 등 6개 기관이 합동으로 공항과 주요 숙박시설 등 관광객 밀집 지역에서 무자격 가이드, 무등록 여행업, 불법 유상운송 등 관광질서 저해 행위를 집중 점검한다.
특히 올해는 단속 체계를 대폭 강화했다. 기존 월 1회 합동 점검에서 벗어나 부서별 개별 단속과 유관기관 공조를 연계해 월 5~6회 이상 도내 전역에서 상시 단속이 이뤄지도록 운영 방식을 재정비했다. 제주경찰청과 협업도 강화해 실효성을 높였다.
무등록 여행업으로 적발되면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처해진다. 무자격 안내사 고용 업체는 등록취소 등 강력한 행정처분을 받는다. 자가용을 이용한 유상 운송 역시 여객자동차 운수사업법에 따라 형사 처벌 대상이다.
한편 제주공항은 가정의 달을 맞아 신규 팝업스토어 2곳을 선보인다. 5월 1일부터 6월 말까지는 지난해 공항 특화상품 공모전 수상작인 ‘몽귤빵귤’을 판매한다. 제주 특산물인 감귤을 형상화한 외형과 귤 필링을 담은 디저트로, 제주공항에서만 만나볼 수 있는 한정 상품이다.
또 인도네시아 발리의 대표 기념품 브랜드 ‘티켓투더문(Ticket to the Moon)’이 5월 7일부터 7월 6일까지 운영된다. 해먹 제작 후 남은 소재를 업사이클링해 만든 가방과 모자 등을 선보인다. 해먹 체험존과 대형 가방 포토존을 마련해 발리 현지 감성을 전한다. 오픈 기념 할인과 SNS 이벤트도 진행한다.
장세환 제주공항장은 “가정의 달을 맞아 글로벌과 로컬 브랜드를 함께 선보여 공항 이용객들에게 색다른 즐거움을 드리고 싶다”며 “앞으로도 글로벌 트렌드와 지역 특색을 결합한 컨텐츠를 확대해 공항 이용 경험을 강화해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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