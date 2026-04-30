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부산 공시지가 1.99% 상승… 상승세 둔화 속 격차 뚜렷

입력:2026-04-30 15:13
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해운대·수영·강서 상승 주도
원도심은 하락·저상승 혼재
10%대 급등 이후 안정 국면


부산지역 개별공시지가가 올해 1.99% 오르며 상승세를 이어갔지만, 상승폭은 제한되며 안정 국면에 접어든 모습이다. 지역별로는 상승세를 이끄는 곳과 정체·하락 지역 간 격차도 뚜렷하게 나타났다.

부산지역 개별공시지가가 올해 1.99% 상승하며 오름세를 이어갔지만 상승폭은 둔화됐다. 16개 구·군별로는 상승과 정체·하락이 엇갈리며 격차가 뚜렷해지는 모습이다.

부산시는 30일 올해 1월 1일 기준 부산지역 16개 구·군 67만3461필지의 개별공시지가를 결정·공시했다. 올해 변동률은 1.99%로 전국 평균 2.93%보다 낮았다. 경기 회복 불확실성과 금리 인하 기대, 공시가격 현실화율 동결 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.


부산 지가는 2021년과 2022년 각각 10%대 상승 이후 2023년 -5.38%로 하락했다가 최근 2년간 1%대 상승에 머물고 있다. 급등기를 지나 조정 이후 안정 흐름으로 전환된 것으로 풀이된다.

지역별로는 해운대구가 2.80%로 가장 높은 상승률을 기록했고, 수영구 2.54%, 강서구 2.51%, 기장군 2.22%, 남구 2.21% 등이 뒤를 이었다. 동래구는 1%대 후반 상승을 기록하며 전년 대비 안정적인 흐름을 보였다. 반면 중구는 -0.45%로 유일하게 하락했고 동구 1.19%, 사상구 1.22% 등은 상대적으로 낮은 상승률에 그쳤다.

이처럼 일부 지역이 상승을 견인하는 가운데 원도심은 정체되거나 하락하는 흐름을 보이며 지역 간 온도차도 이어졌다. 강서구와 수영구 등 주요 지역도 전년보다 상승폭이 둔화되는 모습이다.

부산 전체 지가 총액은 361조9052억원으로 전년보다 2.27% 증가했다.

부산에서 가장 높은 지가는 부산진구 부전동 LG유플러스 서면1번가점 부지로 ㎡당 4503만원이었고, 가장 낮은 지가는 금정구 오륜동 회동수원지 인근 임야로 ㎡당 1060원으로 나타났다.

개별공시지가는 부동산공시가격알리미 누리집에서 확인할 수 있으며 이의신청은 이날부터 다음 달 29일까지 접수한다. 접수된 건은 재조사와 감정평가사 검증, 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 6월 26일 조정·공시될 예정이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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