이장우 대전시장 30일 예비후보 등록…선거전 본격화
이장우 대전시장이 30일 시장직을 내려놓고 본격 선거전에 들어간다.
이 시장은 이날 대전시청에서 기자간담회를 갖고 “오늘 오후 5시50분 대리인을 통해 예비후보로 등록한 뒤 내일(1일) 새벽부터 본격적인 선거운동을 시작할 계획”이라고 밝혔다.
그는 민선 8기 기간 동안 방위사업청의 대전 이전, 글로벌 과학기술 선도기업 ‘머크’의 투자유치, 대전도시철도 2호선 트램 착공 등 굵직한 성과를 여럿 거뒀다고 자평했다. 더불어민주당 소속 허태정 예비후보 등 전임 시장들이 시정을 이끌 때와 달리 본인은 구체적인 성과를 냈다고도 강조했다.
이 시장은 “경쟁 후보의 4년, 나의 4년의 업적과 성과가 시민들이 보시기에도 엄청나게 차이가 날 것”이라며 “정당 지지율에 기대는 후보와의 경쟁은 자신있다”고 말했다.
그러면서 “그 4년의 실체와 무능함이 드러날 것”이라며 “무책임하고 대책없는 시정이었다는 것을 시민들이 알게 될 것이기에 큰 걱정은 하지 않는다”고 덧붙였다.
최근 국민의힘 대전시당 내부에서 불거진 공천 관련 잡음 및 장동혁 대표의 리더십 문제에 대해서는 당의 구성원 모두가 힘을 모아야 한다는 다소 원론적인 입장을 내놨다.
이 시장은 “선거를 앞두고 있다면 이견이 있어도 장 대표를 포함한 전 구성원이 일치단결 해야 한다”며 “다만 지방선거는 ‘우리 스스로가 지방자치를 한다’는 것이 기본인 선거다. 다른 선거라면 당 지도자에 기대기도 하지만 지방선거에서 가장 중요한 것은 정책이고 지역민들”이라고 했다.
이어 “시장이라는 중차대한 업무를 시민들께서 맡겨주셨다. 단 하루도 부끄러운 일이 없었고, 단 하루도 최선을 다하지 않은 날이 없었다. 어떻게 하면 이 도시를 초일류도시로 만들지 고민했다”며 “시민들께서 경쟁 후보와는 확연히 다른 모습을 보시게 될 것”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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