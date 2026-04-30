이장우 대전시장 30일 예비후보 등록…선거전 본격화

이장우 대전시장. 대전시 제공

경쟁 후보의 4년, 나의 4년의 업적과 성과가 시민들이 보시기에도 엄청나게 차이가 날 것”이라며 “정당 지지율에 기대는 후보와의 경쟁은 자신있다”고 말했다.

4년의 실체와 무능함이 드러날 것”이라며 “무책임하고 대책없는 시정이었다는 것을 시민들이 알게 될 것이기에 큰 걱정은 하지 않는다”고 덧붙였다.

이견이 있어도 장 대표를 포함한 전 구성원이 일치단결 해야 한다”며 “다만 지방선거는 ‘우리 스스로가 지방자치를 한다’는 것이 기본인 선거다. 다른 선거라면 당 지도자에 기대기도 하지만 지방선거에서 가장 중요한 것은 정책이고 지역민들”이라고 했다.