LIV골프 존폐 기로에 서다…사우디 국부펀드(PIF) 내년부터 지원 중단
LIV골프 창설 주도 루마이얀 PIF총재 사임
내달 28일 개막 LIV코리아 예정대로 개최
사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 LIV골프에서 철수한다.
미국 월스트리트저널은 정통한 소식통을 인용해 “LIV골프가 PIF의 자금 지원 중단 사실을 선수들과 직원들에게 현지시간 30일까지 알릴 것”이라는 단독 기사를 30일(한국시간) 보도했다.
사우디아라비아의 후원을 받아 2021년 출범한 LIV골프는 출범 4년간 약 50억 달러(약 7조4000억원)의 비용을 쏟아부었지만 적은 관중수, 저조한 TV 시청률로 어려움을 겪었다.
그러면서 올 들어 재정 지원을 하던 PIF가 조만간 재정 지원을 중단할 것이라는 보도가 잇따랐다. LIV골프 측은 이를 적극 부인해왔다.
게다가 오는 6월 미국 뉴올리언스에서 열릴 예정이던 LIV골프 대회가 무기한 연기됐다. LIV골프는 높은 기온과 월드컵 축구대회로 인한 관중 수·TV 시청률 저조라는 이유를 내세웠다. 하지만 뉴올리언스에서는 월드컵 경기가 열리지 않는다.
블룸버그통신 LIV골프에 월스트리트저널 보도를 문의했으나 답변을 듣지 못했다고 보도했다. 블룸버그 통신은 사우디아라비아가 현재 벌어지는 이란 전쟁의 여파로 타격을 입자 스포츠 투자를 수익이 나는 다른 분야로 전환할 것이라고 전망했다.
그런 가운데 ‘LIV 골프의 아버지’라 불리는 야시르 알 루마이얀 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 총재가 LIV 골프 이사회 의장직에서 물러났다고 스포츠 비즈니스저널이 30일(한국시간) 내부 관계자를 인용해 보도했다.
루마이얀 총재는 2022년 그레그 노먼 전 대표와 LIV 골프 창설을 주도한 인물이다. PIF의 지원 중단이 예고된 가운데 루마이얀 총재마저 떠나게 되면서 LIV 골프는 존폐 기로에 섰다.
스포츠 비즈니스저널은 “루마이얀 총재의 사임은 PIF의 LIV 골프 투자 축소 결정과 맞물린 조처”라며 “LIV 골프는 외부 투자 유치를 추진하면서 새 이사진을 구성할 것으로 보인다”고 전망했다.
LIV 골프는 다음 달 8일부터 11일까지 미국 워싱턴 DC에서 열리는 LIV 골프 버지니아 대회와 다음 달 28일부터 31일까지 부산에서 펼쳐지는 LIV 골프 코리아 대회를 정상적으로 개최한다는 입장이다.
밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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