LIV골프 존폐 기로에 서다…사우디 국부펀드(PIF) 내년부터 지원 중단

LIV골프 창설 주도 루마이얀 PIF총재 사임

내달 28일 개막 LIV코리아 예정대로 개최

LIV골프 로고. AP연합뉴스

그러면서 올 들어 재정 지원을 하던 PIF가 조만간 재정 지원을 중단할 것이라는 보도가 잇따랐다. LIV골프 측은 이를 적극 부인해왔다.

게다가 오는