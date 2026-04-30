[속보] 법원 “빗썸 영업 일부정지 6개월 처분 효력정지”
가상자산 거래소 빗썸이 금융당국으로부터 받은 ‘영업 일부정지 6개월’ 중징계 처분에 대해 법원이 제동을 걸었다. 이에 따라 본안 소송 결과가 나올 때까지 빗썸은 기존 영업을 정상적으로 이어갈 수 있게 됐다.
30일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정2부(공현진 부장판사)는 빗썸이 금융정보분석원(FIU)을 상대로 낸 영업 일부정지 6개월 처분 집행정지 신청을 이날 인용했다. 재판부의 이번 결정으로 해당 제재는 본안 판결 선고 시점까지 효력이 정지된다.
앞서 FIU는 지난 3월 빗썸이 특정금융정보법(특금법)을 위반했다며 과태료 368억원과 함께 영업 일부정지 6개월이라는 중징계를 내렸다. 미신고 가상자산 사업자와의 거래 금지 의무, 고객 확인 의무 및 거래 제한 의무 등 총 665만건에 달하는 법령 위반 사항이 적발됐다는 이유에서다.
해당 영업 일부정지 처분은 신규 고객의 외부 가상자산 이전(입출고) 업무를 차단하는 조치로, 국내 원화마켓 거래소에 부과된 제재 가운데 가장 높은 수위다.
당초 이 처분은 지난 3월 27일부터 적용될 예정이었다. 하지만 빗썸 측이 제재 시행 직전인 3월 23일 행정소송을 제기함과 동시에 집행정지를 신청하면서, 이날 법원의 인용 결정이 나오기 전까지 처분 효력이 잠정 중단된 상태였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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