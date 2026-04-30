어수리·개미취·곰취·미역취…“자연이 만든 청정 영양 산나물”

‘제21회 영양산나물축제’, 5월 7일부터 10일까지 영양문화원 및 읍내 일원에서

경북 영양에서 자생하는 곰취는 향이 뛰어나 쌈 채소로 인기가 높다. 영양군 제공

경북 영양군은 5월 열리는 ‘제21회 영양산나물축제’를 통해 청정 자연에서 자란 다양한 산나물을 선보이며 봄의 맛과 향을 전할 예정이라고 30일 밝혔다.



영양은 대부분이 산지로 이루어진 청정 지역으로 일월산을 중심으로 다양한 산나물이 자생하고 있다. 봄이 되면 산과 들에서 올라오는 산나물은 특유의 향과 식감으로 계절의 변화를 가장 먼저 알리는 식재료로 건강식품으로도 널리 알려져 있다.



이번 축제에서는 어수리, 개미취, 곰취, 고사리, 미역취, 더덕 등 대표 산나물을 중심으로 다양한 먹거리와 체험 콘텐츠가 운영된다. 각각의 산나물은 자라는 환경과 맛, 활용 방식이 달라 방문객에게 다채로운 미식 경험을 제공한다.



어수리는 예로부터 ‘왕삼’이라 불릴 만큼 귀하게 여겨진 산나물로 궁중 수라상에 오를 정도로 그 가치를 인정받아 왔다. 깊은 향과 풍부한 식이섬유를 지닌 어수리는 쌈이나 무침 등 다양한 방식으로 즐길 수 있으며 봄철 입맛을 돋우는 대표 산나물로 꼽힌다.



개미취는 깊은 산속 습지에서 자생하는 식물로 어린 순을 나물로 활용하며 고사리는 부드러운 식감으로 다양한 요리에 활용되는 대표적인 산채다.



곰취는 향이 뛰어나 쌈 채소로 인기가 높고 미역취는 봄철 나물로 즐겨 먹는 식재료로 알려져 있다. 더덕은 특유의 향과 식감으로 구이나 장아찌 등 다양한 요리에 활용되며 건강식 재료로도 널리 이용되고 있다.



이처럼 산나물은 단순한 먹거리를 넘어 우리 식탁에서 오랜 시간 이어져 온 자연이 주는 계절의 선물로 여겨져 왔다.



영양의 산나물은 청정 자연환경 속에서 자라 깊은 향과 풍부한 영양을 지니고 있어 지역을 대표하는 특산물로 자리 잡고 있다.



영양군 관계자는 “영양의 산나물은 자연이 만들어낸 건강한 먹거리로 봄철에만 느낄 수 있는 특별한 맛과 향을 지니고 있다”며 “이번 산나물축제를 통해 다양한 산나물을 직접 맛보고 즐기며 영양의 봄을 경험하시길 바란다”고 말했다.



‘제21회 영양산나물축제’는 5월 7일부터 10일까지 영양문화원 및 읍내 시가지 일원에서 개최될 예정이다.



영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 영양군은 5월 열리는 ‘제21회 영양산나물축제’를 통해 청정 자연에서 자란 다양한 산나물을 선보이며 봄의 맛과 향을 전할 예정이라고 30일 밝혔다.영양은 대부분이 산지로 이루어진 청정 지역으로 일월산을 중심으로 다양한 산나물이 자생하고 있다. 봄이 되면 산과 들에서 올라오는 산나물은 특유의 향과 식감으로 계절의 변화를 가장 먼저 알리는 식재료로 건강식품으로도 널리 알려져 있다.이번 축제에서는 어수리, 개미취, 곰취, 고사리, 미역취, 더덕 등 대표 산나물을 중심으로 다양한 먹거리와 체험 콘텐츠가 운영된다. 각각의 산나물은 자라는 환경과 맛, 활용 방식이 달라 방문객에게 다채로운 미식 경험을 제공한다.어수리는 예로부터 ‘왕삼’이라 불릴 만큼 귀하게 여겨진 산나물로 궁중 수라상에 오를 정도로 그 가치를 인정받아 왔다. 깊은 향과 풍부한 식이섬유를 지닌 어수리는 쌈이나 무침 등 다양한 방식으로 즐길 수 있으며 봄철 입맛을 돋우는 대표 산나물로 꼽힌다.개미취는 깊은 산속 습지에서 자생하는 식물로 어린 순을 나물로 활용하며 고사리는 부드러운 식감으로 다양한 요리에 활용되는 대표적인 산채다.곰취는 향이 뛰어나 쌈 채소로 인기가 높고 미역취는 봄철 나물로 즐겨 먹는 식재료로 알려져 있다. 더덕은 특유의 향과 식감으로 구이나 장아찌 등 다양한 요리에 활용되며 건강식 재료로도 널리 이용되고 있다.이처럼 산나물은 단순한 먹거리를 넘어 우리 식탁에서 오랜 시간 이어져 온 자연이 주는 계절의 선물로 여겨져 왔다.영양의 산나물은 청정 자연환경 속에서 자라 깊은 향과 풍부한 영양을 지니고 있어 지역을 대표하는 특산물로 자리 잡고 있다.영양군 관계자는 “영양의 산나물은 자연이 만들어낸 건강한 먹거리로 봄철에만 느낄 수 있는 특별한 맛과 향을 지니고 있다”며 “이번 산나물축제를 통해 다양한 산나물을 직접 맛보고 즐기며 영양의 봄을 경험하시길 바란다”고 말했다.‘제21회 영양산나물축제’는 5월 7일부터 10일까지 영양문화원 및 읍내 시가지 일원에서 개최될 예정이다.영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지