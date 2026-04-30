하형주 이사장, ‘모두가 즐기는 스포츠’ 잇기 캠페인 동참
하형주 서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장이 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 잇기 캠페인에 동참했다. 스포츠 활동을 장려하는 이번 캠페인은 지역, 성별, 연령 등 격차 없는 스포츠 참여 환경 조성이라는 현 정부의 국정과제의 조속한 실현을 위해 체육공단과 문화체육관광부가 나서 추진 중이다.
하 이사장은 지난 23일 출발선을 끊은 김대현 문체부 2차관의 지목을 받아 캠페인에 참여했다. 평소 걷기와 가벼운 러닝을 즐기는 하 이사장은 지난 26일 제64회 스포츠주간을 기념해 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 ‘땀송송 운동해봄제’에 참여, 임직원들과 함께 직접 스포츠를 즐겼다.
하 이사장은 다음 참여자로 최관용 한국체육학회장, 조계종 문화부장 성원스님, 문원재 한국체육대학교 총장을 지명했다. 하 이사장은 “매주가 스포츠주간인 것처럼 모든 국민이 일상 속 스포츠를 통해 건강한 삶을 누렸으면 한다”며 “체육공단도 대한민국 방방곡곡 모두가 격차 없이 스포츠를 마음껏 누리는 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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