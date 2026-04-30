[속보]李대통령 일부 노조 향해 “자기만 살겠다 과도한 요구…다른 노동자도 피해”

이재명 대통령이 지난 29일 청와대에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬에 앞서 발언하고 있다. 연합뉴스

노동자를 기업 운영의 소중한 동반자로 대우해야 하고, 노동자와 노동조합도 책임의식을 함께 가져야 한다”면서 “노동자 상호 간 연대의식도 발휘해주면 좋겠다”며 이같이 말했다.

가족 중 누군가는 노동자고, 누군가는 사용자가 될 것이고, 넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국 구성원이라고 생각하고, 역지사지하면서 함께 사는 세상을 만들어가면 좋겠다”고 덧붙였다.

노동이 제대로 존중받고 대접받는 나라를 만들려면 노동시장의 격차 완화가 중요하다”고 강조했다.