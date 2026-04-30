[속보]李대통령 일부 노조 향해 “자기만 살겠다 과도한 요구…다른 노동자도 피해”

[속보]李대통령 일부 노조 향해 “자기만 살겠다 과도한 요구…다른 노동자도 피해”
이재명 대통령이 노동자의 날을 하루 앞두고 일부 노동조합을 향해 “일부 조직노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 우리 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다”고 지적했다.
이 대통령은 30일 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의 모두발언에서 “사측은 노동자를 기업 운영의 소중한 동반자로 대우해야 하고, 노동자와 노동조합도 책임의식을 함께 가져야 한다”면서 “노동자 상호 간 연대의식도 발휘해주면 좋겠다”며 이같이 말했다.
이어 “고용에 있어서 약자일 수밖에 없는 노동자들의 힘은 같은 입장을 가진 다른 노동자들과 연대에서 나온다. 노동 삼권을 보장하는 이유도 그런 것”이라면서 “그런데 일부 조직노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구와 부당한 요구를 해서 우리 국민으로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다”고 비판했다.
이 대통령은 “나만 살자가 아니고 노동자 모두가 또 국민 모두가 함께 살 수 있는 세상을 만들기 위해 책임의식과 연대의식도 필요하겠다”면서 “당연히 노동자뿐 아니라 사용자도 노동자에 대해 같은 생각을 가져야 할 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “국민 모두가 가족 중 누군가는 노동자고, 누군가는 사용자가 될 것이고, 넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국 구성원이라고 생각하고, 역지사지하면서 함께 사는 세상을 만들어가면 좋겠다”고 덧붙였다.
앞서 이 대통령은 “내일은 우리 정부 출범 이후 처음으로 맞이하는 노동절이다. 올해부터는 노동절이 노동이라는 정당한 이름을 되찾았을 뿐만 아니라 법정 공휴일로 지정도 됐기 때문에 그 의미가 매우 각별하다”면서 “노동이 제대로 존중받고 대접받는 나라를 만들려면 노동시장의 격차 완화가 중요하다”고 강조했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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