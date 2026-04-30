급한 불 끈 홈플러스… 법원, 회생계획 시한 재연장
기업회생절차(법정관리)를 진행 중인 홈플러스가 법원의 회생절차 재연장으로 당장 급한 불은 끄게 됐다. 재판부가 내놓은 새 시한은 오는 7월 3일이다.
서울회생법원 회생4부(법원장 정준영)는 내달 4일로 예정돼 있었던 홈플러스의 회생계획안 가결 시한을 2개월 연장했다고 30일 밝혔다. 당초 지난 3월 4일이었던 것을 5월로 한 차례 연장해준 데 이어 또 다시 2개월 늘려 준 것이다.
재판부 결정에는 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓 부문인 홈플러스 익스프레스 매각 추진이 영향을 줬다. 앞서 하림그룹 산하 NS쇼핑이 우선협상자로 선정되면서 실제 매각 절차가 급물살을 탔기 때문이다. 홈플러스 익스프레스 매각은 자금난에 처한 홈플러스의 핵심 구조조정 방안으로 꼽혀 왔다.
법원은 홈플러스가 NS쇼핑과 계약 체결을 앞뒀으며, 홈플러스 측에서 계약 이후 추가 긴급운영자금 파이낸싱으로 자금을 마련하겠다고 밝힌 점을 고려했다고 설명했다.
재판부는 “이미 진행되는 매각 절차 및 후속 조치가 제대로 마무리되기를 기다려 회생계획안의 수행 가능성을 제고할 필요가 있다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사