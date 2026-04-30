12년 만에 인구 증가세… 대전시, 인구정책에 1조 이상 투입

특히 조혼인율의 경우 지난해 6.1로 전국 1위를 기록했으며, 조출생률(5.4명)과 합계출산율(0.83명)도 17개 특·광역시 중 3위권 수준으로 나타났다.

이 같은 인구 증가 흐름을 이어가기 위해 시는 ‘

촘촘한 돌봄과 양육’

일자리 창출 및 주거안정’

생활인구 증대’ ‘도시 매력도 향상’

포용·연대성 강화’ 등 5대 분야 151개 과제에 총 1조2509억원을 투입하기로 했다.

일자리 창출 및 주거안정 분야는 청년 자격증·어학시험 응시료 지원, 전세피해 예방을 위한 안심계약 컨설팅 등 청년층의 어려움을 해소하기 위한 다양한 사업이 포함됐다.

생활인구 증대 분야는 유성복합터미널 운영 및 신교통수단(3칸 굴절차량) 도입을 통한 교통 인프라 확충,

도시 매력도 향상 분야는 관광 자원화 사업과 공원·녹지 조성 사업 등을 각각 추진키로 했다.

유득원 대전시 행정부시장은 “12년 만에 찾아온 인구 증가 흐름을 이어가기 위해 모든 역량을 집중하고 있다”며 “미래 세대가 꿈을 키우고 정착하고 싶은 ‘일류경제도시 대전’을 만들겠다”고 말했다.