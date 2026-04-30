12년 만에 인구 증가세… 대전시, 인구정책에 1조 이상 투입
12년만에 인구 반등 추세를 보이고 있는 대전시가 인구증가를 위한 5대 과제에 1조2000억원 이상의 예산을 투입하기로 했다.
대전시는 30일 시청 대회의실에서 ‘2026년 제1회 인구정책위원회’를 열고 올해 인구정책 시행계획을 확정했다.
대전은 지난해 1572명이 늘며 감소하던 인구가 12년 만에 증가세로 전환됐다. 올해도 3월까지 1050명이 늘어나는 등 인구 증가세를 유지하고 있다.
특히 조혼인율의 경우 지난해 6.1로 전국 1위를 기록했으며, 조출생률(5.4명)과 합계출산율(0.83명)도 17개 특·광역시 중 3위권 수준으로 나타났다. 혼인이 출생의 선행지표인 만큼 출생률이 크게 높아질 전망이다.
시는 양질의 일자리 창출, 교육 환경에 대한 타지역 주민들의 긍정적인 평가가 인구 증가를 이끈 것으로 분석했다.
이 같은 인구 증가 흐름을 이어가기 위해 시는 ‘촘촘한 돌봄과 양육’ ‘일자리 창출 및 주거안정’ ‘생활인구 증대’ ‘도시 매력도 향상’ ‘포용·연대성 강화’ 등 5대 분야 151개 과제에 총 1조2509억원을 투입하기로 했다.
먼저 돌봄과 양육 분야는 성장기 어린이를 위한 과일간식 지원사업을 새롭게 도입하고, 남성 장애인 가정에 출산지원금을 지원하는 등 양육 가정의 경제적 부담 완화에 중점을 뒀다.
일자리 창출 및 주거안정 분야는 청년 자격증·어학시험 응시료 지원, 전세피해 예방을 위한 안심계약 컨설팅 등 청년층의 어려움을 해소하기 위한 다양한 사업이 포함됐다.
생활인구 증대 분야는 유성복합터미널 운영 및 신교통수단(3칸 굴절차량) 도입을 통한 교통 인프라 확충, 도시 매력도 향상 분야는 관광 자원화 사업과 공원·녹지 조성 사업 등을 각각 추진키로 했다. 포용·연대성 강화와 관련된 사업은 의료·요양 통합돌봄사업, 결혼이민자 직업훈련 교육 등을 실시할 예정이다.
유득원 대전시 행정부시장은 “12년 만에 찾아온 인구 증가 흐름을 이어가기 위해 모든 역량을 집중하고 있다”며 “미래 세대가 꿈을 키우고 정착하고 싶은 ‘일류경제도시 대전’을 만들겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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