양주시 교육지원청 분리 신설 ‘청신호’…법적 기반 마련
경기 양주시는 교육지원청 분리 신설이 관련 법 시행령 개정으로 법적 기반을 확보하며 추진에 속도가 붙게 됐다고 30일 밝혔다.
양주시에 따르면 지난 28일 ‘지방교육자치에 관한 법률 시행령’ 일부개정령안이 국무회의에서 심의·의결됐다.
개정안은 교육지원청의 설치·폐지 및 통합·분리 권한을 시·도교육청으로 이양하는 내용을 담고 있으며, 오는 5월 12일부터 시행된다.
이는 앞서 국회를 통과한 지방교육자치에 관한 법률 개정의 후속 조치로, 지역 여건에 맞는 교육행정 운영을 가능하게 하는 제도적 기반을 마련한 것이다.
이번 제도 개선으로 양주시가 추진해 온 단독 교육지원청 신설에도 탄력이 예상된다. 그동안 양주시는 동두천시와 통합된 교육지원청 체계로 운영되며 지역 특성을 반영한 맞춤형 교육지원에 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.
특히 양주시는 옥정·회천 신도시 개발로 인구가 급증하며 학생 수가 3만 명을 넘어섰고, 향후 50만 인구 규모로 성장할 것으로 전망되는 등 교육행정 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 독립된 교육지원청 필요성이 더욱 커진 상황이다.
양주시는 그동안 교육지원청 분리 신설을 위해 단계적으로 준비를 이어왔다. 2020년 양주교육지원센터 개소를 시작으로 독립 교육행정 기반을 구축했으며, 관계기관 협의와 실무협의회 운영, 공식 건의 등을 지속적으로 추진해왔다.
지역사회의 요구도 강하게 뒷받침됐다. 학부모 추진단 발족과 교육감 면담, 약 8만명이 참여한 서명운동, 시의회 건의안 채택, 학교장 결의 등 다양한 방식으로 교육지원청 신설 필요성이 제기됐다.
또한 양주시는 교육발전특구, 유보통합 시범사업, 돌봄센터 구축 등 교육정책을 선도적으로 추진하며 지자체와 교육행정 간 협력 강화의 필요성을 강조해 왔다.
앞으로 경기도교육청과 동두천양주교육지원청은 의견수렴과 기본계획 수립, 관련 조례 제·개정 절차를 진행할 계획이며, 양주시는 이에 발맞춰 교육지원청 신설을 최우선 과제로 추진한다는 방침이다.
임시청사 제공과 신설 부지 확보도 이미 준비해 신설 결정 시 신속한 건립이 가능하도록 지원할 계획이다.
양주교육지원청이 신설될 경우 지역 특성에 맞는 교육정책 추진과 학교 현장 지원 강화, 교육서비스 향상 등 전반적인 교육행정 수준이 한층 높아질 것으로 기대된다.
시 관계자는 “교육지원청 분리 신설은 단순한 행정조직 개편을 넘어 양주 미래교육의 질을 좌우하는 핵심 기반”이라며 “지역 맞춤형 교육지원 체계를 구축해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육환경을 조성하겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사