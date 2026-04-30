박승호 전 포항시장, 국민의힘 탈당 무소속 출마
경북 포항시장 선거에 출마한 박승호 예비후보가 국민의힘을 탈당하고 무소속 출마를 공식 선언했다. 공천 과정에 대한 반발이 탈당과 직결되면서 지역 정치권에 적지 않은 파장이 예상된다.
박 후보는 30일 포항시청에서 기자회견을 열고 “밀실 사천으로 무너진 공정과 정의를 바로 세우기 위해 시민의 이름으로 심판을 받겠다”며 무소속 출마 배경을 밝혔다.
그는 “19번의 여론조사 중 15번이나 압도적 1위를 차지한 저를 명분 없이 배제하고, 수사 중인 범죄 피의자를 공천한 것은 50만 시민을 향한 오만한 선전포고”라며 강하게 비판했다.
이어 “‘과메기만 꽂아도 당선된다’는 식의 부끄러운 정치를 끝내고, 정당이 아닌 오직 시민에게만 충성하는 ‘시민 시장’이 되겠다”고 강조했다.
그는 “시장 자리는 연습장이 아니다”라며 “당선 즉시 재선거를 걱정해야 할 ‘사법 리스크 후보’와 경륜 없는 후보로는 포항의 미래를 담보할 수 없다”고 지적했다. 이어 8년의 시장 재임 기간 검증된 추진력을 바탕으로 포스코와의 협력, 기업 유치, 실용 행정을 통해 포항의 영광을 재건하겠다는 구체적 청사진을 제시했다.
박 후보는 회견 말미에서 “어젯밤 10년의 세월을 복기하며 한숨도 자지 못했다. 이제 저를 살려주실 분들은 오직 시민뿐임을 깨달았다”며 “부패 연대를 물리치고 정의 연대를 세워 포항의 자존심을 되찾겠다”고 지지를 호소했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사