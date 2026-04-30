전북도, 새만금에 700억 투입…AI 드론 실증 거점화
육·해·공 통합 실증체계 구축
2031년까지 단계적 확대
전북특별자치도가 700억원 규모의 대규모 실증 기반 구축을 앞세워 인공지능(AI) 드론 산업 육성에 속도를 낸다. 새만금 일원을 기반으로 육·해·공 통합 실증체계를 구축해 AI 무인이동체 산업 거점으로 키우겠다는 전략이다.
전북도는 30일 도청에서 한국드론기업연합회와 전북형 AI 드론 산업 육성을 위한 업무협약을 체결하고 기업 육성과 산업 기반 구축에 공동 대응하기로 했다.
양 기관은 정부 연구개발 사업 공동 기획, AI 드론 산업 육성 플랫폼 구축, 전문 인력 양성 등 산업 전반에 걸친 협력 체계를 구축할 계획이다.
핵심은 새만금 일원에 조성될 대규모 실증 기반이다. 도는 AI 드론 산업 육성 플랫폼 구축에 150억원, 육·해·공 무인이동체 종합실증 체계에 551억원을 투입해 단계적으로 검증 여건을 확대한다. 이를 위해 관계 부처와 협의를 거쳐 약 520억원의 국비 확보에도 속도를 낸다는 방침이다.
새만금은 AI 드론 실증을 위한 최적지로 평가된다. 고층 건물과 인구 밀집 지역이 적어 광활한 비행 공역 확보가 가능하고, 전파 간섭이 적어 정밀한 데이터 송수신 환경을 갖췄다. 육상·해상·공중을 아우르는 통합 실증 환경도 구축할 수 있어 자율주행과 군집 비행 등 고난도 기술 검증에 유리하다. 이 같은 입지 조건은 향후 글로벌 기업 유치와 실증 중심 산업 클러스터 형성에도 중요한 기반이 될 것으로 기대된다.
도는 이러한 여건을 기반으로 2031년까지 가상·현실 연동형 시뮬레이터와 실환경 모사 장비 등을 도입해 무인이동체 성능을 종합적으로 검증할 수 있는 통합 실증체계를 완성할 계획이다. 오는 6월에는 시·군과 함께 AI 드론 산업 육성 협의체를 구성해 추진력을 높인다.
이종경 한국드론기업연합회 회장은 “연합회의 기술력과 전북의 공역 환경이 결합되면 전북이 AI 드론 산업의 핵심 거점으로 성장할 수 있을 것”이라고 말했다.
양선화 전북도 미래첨단산업국장은 “새만금 실증 기반을 토대로 앵커기업을 유치하고 산업 생태계를 구축해 지역 경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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