악수 후 손 닦은 하정우…“유권자가 벌레냐” vs “네거티브 정치”
부산 북갑 보궐선거에 출마가 유력한 하정우 전 청와대 AI미래기획수석의 ‘손털기’ 장면을 둘러싸고 여야 공방이 격화되고 있다. 상인들과 악수한 직후 손을 터는 듯한 모습이 공개되면서 야권은 “유권자 모욕”이라며 공세를 강화했고, 하 전 수석은 “무의식적 행동”이라며 네거티브 공세라고 반박했다.
30일 정치권에 따르면 손털기 논란은 하 전 수석이 전날 부산 북구 구포시장을 방문해 상인들과 인사를 나눈 뒤 양손을 비비거나 터는 듯한 장면이 카메라에 포착되면서 불거졌다.
부산 북갑 보선에 출마한 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표는 페이스북에 “민주당 현직 부대변인이 방송에서 ‘하정우 손 털기는 대세에 지장 없다’고 말하는 것을 보고 민주당에 묻는다”며 “북구 시민들을 무시해도 대세에 지장 없다는 것이 민주당의 생각인가”라고 적었다.
국민의힘 부산 북갑 예비후보인 박민식 전 국가보훈부 장관도 페이스북을 통해 “평생 지역을 일궈온 주민들을 자신과는 결코 섞일 수 없는 ‘다른 부류’로 대하는 그 뿌리 깊은 선민의식과 오만함이 무의식중에 터져 나온 것”이라고 비판했다.
이에 대해 하 전 수석은 “하루에 수백 명, 천 명 가까이 되는 분들과 악수를 처음 해봤다. 구포시장에서 인사가 다 끝나고 손이 저리니까 무의식적으로 손을 터는 듯한 동작을 한 것 같다”고 해명했다.
이어 “많은 상인분들이 물 묻은 장갑을 안 벗고 악수하는 분들도 많았는데 한 번도 손을 터는 듯한 행동을 한 적이 없다”며 “오해는 할 수 있는 거니까 유감스럽게 생각하는데, 그런 걸로 공격하는 걸 보니 현실 정치의 네거티브가 이런 거구나하는 생각이 든다”고 덧붙였다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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