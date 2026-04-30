울산시, ‘청년·여성이 머무는 도시’로… 인구정책 수립 착수

울산시는 인구 순유출을 막고 청년과 여성이 정착하고 싶은 환경을 조성하기 위해 ‘제2차 인구정책 종합계획(2027~2031)’ 수립에 나선다고 30일 밝혔다.

이번 연구용역은 올해 5월부터 12월까지 8개월간 진행된다.