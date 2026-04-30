울산시, ‘청년·여성이 머무는 도시’로… 인구정책 수립 착수
울산시는 인구 순유출을 막고 청년과 여성이 정착하고 싶은 환경을 조성하기 위해 ‘제2차 인구정책 종합계획(2027~2031)’ 수립에 나선다고 30일 밝혔다.
이번 연구용역은 올해 5월부터 12월까지 8개월간 진행된다.
현재 울산은 인구 감소와 산업 구조 변화라는 이중고를 겪고 있다.
지난해 울산의 순유출 인구는 5474명으로 집계됐다. 특히 10대와 20대 등 젊은 층의 유출이 두드러졌으며, 주된 원인은 ‘교육’인 것으로 분석됐다.
무엇보다 20대 여성들이 교육과 일자리를 찾아 수도권으로 떠나는 흐름이 지속되면서 지역 활력이 저하되는 구조적 한계에 직면해 있다.
부정적인 지표만 있는 것은 아니다. 울산시는 조선업의 회복세와 더불어 인공지능(AI), 미래 모빌리티, 수소 등 신산업 전환이 본격화되고 있다는 점에 주목하고 있다. 산업 지형의 변화를 인구 유입의 촉매제로 삼겠다는 전략이다.
이에 따라 시는 제2차 종합계획의 비전을 ‘사람이 모이고, 삶이 머무는 울산’으로 설정하고, 청년이 선택하는 울산, 머물고 활동하는 울산, 시민이 행복한 울산 등 3대 목표를 제시했다.
시는 이번 용역을 통해 구체적인 해법을 마련할 방침이다. 주요 과제로는 산업전환 대응 인력 유입 기반 구축, 청년·여성 생애주기 지원체계 마련, 출산·보육·돌봄 통합지원 고도화, 생활인구 및 관계인구 확대, 포용·안전 정착 체계 강화 등이 포함됐다.
특히 저출생 대응과 외국인 사회통합 등 인구 구조 변화에 맞춘 맞춤형 지원을 확대할 계획이다.
시는 오는 8월 중간보고와 12월 최종보고를 거쳐 내년 1월 최종 계획안을 배포할 예정이다.
김창현 울산시 정책기획관은 “이번 계획을 통해 유입과 정착이 선순환하는 인구정책 체계를 마련할 것”이라며 “울산이 다시 선택받는 도시, 시민의 삶이 머무는 매력적인 도시로 거듭날 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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