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[속보] 의왕 아파트 화재 발생 세대서 사망자 1명 추가 발견

입력:2026-04-30 13:07
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30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 연기가 뿜어져 나오고 있다. 연합뉴스

[속보] 의왕 아파트 화재 발생 세대서 사망자 1명 추가 발견

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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