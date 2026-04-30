시사 전체기사 [속보] 의왕 아파트 화재 발생 세대서 사망자 1명 추가 발견 입력:2026-04-30 13:07 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 연기가 뿜어져 나오고 있다. 연합뉴스[속보] 의왕 아파트 화재 발생 세대서 사망자 1명 추가 발견백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1157 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 1 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 요동치는 대구시장 선거 판세…대진표 확정되자 ‘혼전’ 2 악수 후 손 닦은 하정우…“유권자가 벌레냐” vs “네거티브 정치” 3 반대 증언 쏟아졌는데도… 與, ‘조작기소 특검’ 강행 4 하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다” 5 鄭 “집값 吳가 올려놔” 吳 “정부가 시장교란”… 부동산 격돌 해당분야별 기사 더보기 1 경력 없어도 ‘월 60만원’ 구직 수당… 청년뉴딜 10만명 지원 2 [속보] 삼성전자 1분기 영업익 57.2조…반도체만 53.7조 3 다시 들썩이는 집값… “급매물 이미 바닥, 급한건 사려는 사람” 4 ‘스페이스X發’ 우주ETF는 수익률 뚝↓… ‘젠슨황發’ 광통신주, 광속 하락 5 풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다 해당분야별 기사 더보기 1 “선생님이 교탁 뒤에서 몸을 만져요”…초등학교 담임이 한 짓? 2 의왕 아파트 화재…부부 사망, 주민 6명 다쳐 3 어도어, 다니엘 모친·민희진 소유 부동산 가압류…총 70억원 4 “칭얼대서”… 8개월 아들 리모컨으로 폭행 숨지게 한 친모 5 ‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프, “이란 농축 우라늄 맡겠다”는 푸틴에게 “우크라 전쟁이나 끝내라” 2 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ 3 “비혼 여성 암 발병률, 결혼한 여성보다 83%나 높아” 4 “이란 잃고 싶지 않은 중국이… 미·중 정상회담에서 중재를” 5 “유권자 명부 내놔” 트럼프 ‘전방위 정보수집’ 또 제동 해당분야별 기사 더보기 1 입 가려 싸우면 퇴장… 달라진 월드컵 규정 2 쇼박스, 상반기 ‘왕사남’ 등 3편으로 2000만 관객 돌파 3 현실감 더했다지만… 사라진 판타지만큼 매력 잃은 속편 4 ‘꽃잎’ ‘비정성시’ 재개봉… 스크린에 다시 오르는 비극의 역사 5 김도영 선두에 최정·장성우 가세…홈런 레이스 ‘토종 강세’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 2 “꿀잠 위해서라면”… 숙면 비용 안 아끼는 ‘슬립맥싱’ 열풍 3 모나코의 공주는 왜 발레단과 내한할까 4 쇼핑하다 노래하고, 감성카페로… 무신사가 세운 ‘MZ 패션 놀이터’ 5 한복 디자이너 김영진 “내가 공연 의상을 놓지 못하는 이유는요” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 李대통령 일부 노조 향해 “자기만 살겠다 과도한 요구…다른 노동자도 피해” 의왕 아파트 화재…부부 사망, 주민 6명 다쳐 상인 악수 후 손 닦은 하정우…“유권자가 벌레냐” vs “네거티브 정치 실감” ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 “선생님이 교탁 뒤에서 몸을 만져요”…초등학교 담임이 한 짓? 10명 중 4명 ‘러닝 크루 비호감’…“불편 주고 위협감 느껴” “칭얼대서”… 8개월 아들 리모컨으로 폭행 숨지게 한 친모 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요