강진원 강진군수 후보 성추행 의혹 파문…“언니 얼굴이 파랗게 질렸다”

성추행 피해자 “지역사회 불이익 두려워 수년간 침묵” 토로



성추행·금품요구 의혹에 ‘후보 검증 요구 목소리’ 확산



강진원 탈당 반복…민주당 “세 번 탈당 정치에 복당은 없다”

생성형 AI 로 만들어진 이미지 입니다.

전남 강진군수 선거가 혼탁 양상으로 치닫고 있다. 민주당 탈당을 반복하며 4선에 도전하는 무소속 강진원 후보의 군수 재직시 승진 인사 금품 요구 의혹에 이어 과거 성추행 의혹까지 제기되면서 도덕성 논란이 확산되고 있다.



강진원 후보가 수년전 술자리에서 동석한 여성의 동의 없이 부적절한 신체 접촉으로 정신적 충격의 피해를 입었다고 주장하는 당사자와 당시 동석한 지인의 구체적 진술이 나오면서 사실관계 확인에 따른 사법적 책임을 져야 한다는 목소리가 높다.



30일 국민일보 취재를 종합하면 50대 여성 A씨는 6년전 9월쯤 지인들과 함께 강진읍의 한 단란주점에 갔다가 옆 테이블에 있던 강 후보 등의 요청으로 마지 못해 동석한 자리에서 자신의 동의 없이 부적절한 신체 접촉을 당했다고 주장했다.



A씨는 “당시 (강 후보가) 옆에 앉으라는 권유를 받고 자리에 앉았는데, 예상치 못한 신체 접촉이 있었다”면서 “순간 몸이 굳을 정도로 경악해 곧장 자리를 벗어났다”고 당시 상황을 설명했다.



이어 “충격으로 자리에 돌아가는 것조차 망설일 정도였으며, 함께 있던 지인 B씨에게만 이 사실을 알렸을 뿐 외부에는 차마 밝히지 못했다”고 말했다.



당시 현장에서 A씨의 피해 사실을 들었던 지인 B씨는 “강 후보가 (자신의) 일행 테이블로 와서 특정 위치에 앉을 것을 권유했다”며 “나는 이를 피했지만 A씨는 의심 없이 앉았고, 잠시 후 얼굴이 파랗게 질린 표정의 언니가 자리를 피하며 내게 상황을 전했다”고 증언했다.



이들은 수년간 침묵한 이유에 대해 “가정이 있는 상태에서 지역 사회 내 관계와 불이익에 대한 두려움이 컸다”고 설명했다.



A씨는 최근 강진군청 공무원의 승진 인사 관련 금품 요구 의혹 보도를 접하며 “더 이상 침묵하는 것은 지역 사회에 대한 도리가 아니라고 판단해 양심선언을 하게 됐다”고 밝혔다.





이와 관련 강진원(사진) 후보 측은 질의문 수신 후 답변을 전달하겠다고 밝혔으나 전화와 문자 등 추가 접촉에도 별다른 입장을 내놓지 않았다.



지역 정가에서는 불법 당원 모집 의혹으로 민주당 경선 배제로 탈당한 강진원 후보의 군수 재직시 승진 인사 금품 요구 의혹과 공직선거법 위반 여부 등에 대해 경찰이 사실 관계 확인에 나선데 이어 성추행 의혹까지 더해지면서 후보 검증을 요구하는 목소리가 거세지고 있다.



앞서 강진원 후보는 지난해 12월 불법 당원 모집이 적발돼 자격정지 6개월 처분을 받으면서 당내 경선에 참여할 수 없게 되자 최근 민주당을 다시 탈당했다.



이에 대해 민주당은 강 후보를 향해 “당의 징계와 판단을 회피하기 위한 탈당은 사실상 당 결정에 대한 정면 불복이자 책임 회피이고, 선거 이후 복당을 기정사실처럼 언급하는 것은 민주당을 사유물처럼 여기는 위험한 발상”이라면서 “선거 결과에 따라 다시 당으로 돌아오겠다는 발상 자체가 정당정치를 부정하는 것”이라고 비판했다.



강 후보의 행보를 두고도 “2016년 탈당, 2022년 공천 취소 이후 탈당 및 무소속 출마, 2026년 징계 국면에서 또다시 탈당까지 세 차례 탈당을 반복했다”고 지적했다.



민주당은 “세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”며 “원칙을 흔드는 정치에 대해서는 어떤 타협도, 어떤 예외도 없다는 점을 분명히 한다”고 강력히 밝혔다.



강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남 강진군수 선거가 혼탁 양상으로 치닫고 있다. 민주당 탈당을 반복하며 4선에 도전하는 무소속 강진원 후보의 군수 재직시 승진 인사 금품 요구 의혹에 이어 과거 성추행 의혹까지 제기되면서 도덕성 논란이 확산되고 있다.강진원 후보가 수년전 술자리에서 동석한 여성의 동의 없이 부적절한 신체 접촉으로 정신적 충격의 피해를 입었다고 주장하는 당사자와 당시 동석한 지인의 구체적 진술이 나오면서 사실관계 확인에 따른 사법적 책임을 져야 한다는 목소리가 높다.30일 국민일보 취재를 종합하면 50대 여성 A씨는 6년전 9월쯤 지인들과 함께 강진읍의 한 단란주점에 갔다가 옆 테이블에 있던 강 후보 등의 요청으로 마지 못해 동석한 자리에서 자신의 동의 없이 부적절한 신체 접촉을 당했다고 주장했다.A씨는 “당시 (강 후보가) 옆에 앉으라는 권유를 받고 자리에 앉았는데, 예상치 못한 신체 접촉이 있었다”면서 “순간 몸이 굳을 정도로 경악해 곧장 자리를 벗어났다”고 당시 상황을 설명했다.이어 “충격으로 자리에 돌아가는 것조차 망설일 정도였으며, 함께 있던 지인 B씨에게만 이 사실을 알렸을 뿐 외부에는 차마 밝히지 못했다”고 말했다.당시 현장에서 A씨의 피해 사실을 들었던 지인 B씨는 “강 후보가 (자신의) 일행 테이블로 와서 특정 위치에 앉을 것을 권유했다”며 “나는 이를 피했지만 A씨는 의심 없이 앉았고, 잠시 후 얼굴이 파랗게 질린 표정의 언니가 자리를 피하며 내게 상황을 전했다”고 증언했다.이들은 수년간 침묵한 이유에 대해 “가정이 있는 상태에서 지역 사회 내 관계와 불이익에 대한 두려움이 컸다”고 설명했다.A씨는 최근 강진군청 공무원의 승진 인사 관련 금품 요구 의혹 보도를 접하며 “더 이상 침묵하는 것은 지역 사회에 대한 도리가 아니라고 판단해 양심선언을 하게 됐다”고 밝혔다.이와 관련 강진원() 후보 측은 질의문 수신 후 답변을 전달하겠다고 밝혔으나 전화와 문자 등 추가 접촉에도 별다른 입장을 내놓지 않았다.지역 정가에서는 불법 당원 모집 의혹으로 민주당 경선 배제로 탈당한 강진원 후보의 군수 재직시 승진 인사 금품 요구 의혹과 공직선거법 위반 여부 등에 대해 경찰이 사실 관계 확인에 나선데 이어 성추행 의혹까지 더해지면서 후보 검증을 요구하는 목소리가 거세지고 있다.앞서 강진원 후보는 지난해 12월 불법 당원 모집이 적발돼 자격정지 6개월 처분을 받으면서 당내 경선에 참여할 수 없게 되자 최근 민주당을 다시 탈당했다.이에 대해 민주당은 강 후보를 향해 “당의 징계와 판단을 회피하기 위한 탈당은 사실상 당 결정에 대한 정면 불복이자 책임 회피이고, 선거 이후 복당을 기정사실처럼 언급하는 것은 민주당을 사유물처럼 여기는 위험한 발상”이라면서 “선거 결과에 따라 다시 당으로 돌아오겠다는 발상 자체가 정당정치를 부정하는 것”이라고 비판했다.강 후보의 행보를 두고도 “2016년 탈당, 2022년 공천 취소 이후 탈당 및 무소속 출마, 2026년 징계 국면에서 또다시 탈당까지 세 차례 탈당을 반복했다”고 지적했다.민주당은 “세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”며 “원칙을 흔드는 정치에 대해서는 어떤 타협도, 어떤 예외도 없다는 점을 분명히 한다”고 강력히 밝혔다.강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지