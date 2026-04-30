배우 박동빈 개업 준비 식당서 숨진 채 발견
경기 평택에서 개업을 준비 중이던 배우 박동빈(본명 박종문·57)이 자신의 식당에서 숨진 채 발견됐다.
30일 평택경찰서에 따르면 전날 오후 4시 25분쯤 평택시 장안동의 한 상가 내 식당에서 박씨가 숨져 있는 것을 지인이 발견해 경찰에 신고했다.
해당 식당은 박씨가 개업을 준비 중인 곳인 것으로 파악됐다.
범죄 혐의점은 나오지 않았으며, 메모 등도 발견되지 않았다.
박씨는 ‘은행나무 침대’(1996년·강제규 감독)로 데뷔한 데 이어 강 감독의 ‘쉬리’와 ‘태극기 휘날리며’에 출연하며 명품 조연으로 얼굴을 알렸다.
드라마 ‘야인시대’와 ‘불멸의 이순신’ ‘무신’ ‘성균관 스캔들’ ‘위대한 조강지처’ ‘하늘의 인연’ 등에도 출연하며 안방극장에서도 활발하게 활동했다.
평택=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사