‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견
지인이 발견해 신고… 타살 혐의점 없어
배우 박동빈(본명 박종문·56)이 세상을 떠났다.
30일 연예계와 경찰에 따르면 박동빈은 전날 오후 4시25분쯤 경기도 평택시 장안동 한 상가 내 식당에서 숨진 채 발견됐다. 연락이 닿지 않자 찾아간 지인이 발견하고 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
현장에서 범죄 혐의점이나 경위를 파악할 만한 메모 등은 나오지 않았다고 한다. 해당 식당은 박씨가 다음 달 초 개업을 준비 중이었던 곳으로 파악됐다.
1998년 영화 ‘쉬리’로 데뷔한 박동빈은 영화 ‘화산고’ ‘태극기 휘날리며’, 드라마 ‘위대한 조강지처’ ‘모두 다 김치’ 등에 출연했다. 대중에게는 ‘주스 아저씨’라는 애칭으로 사랑받았다. 2012년 MBC 아침드라마 ‘사랑했나봐’에서 딸의 출생 비밀을 듣고 마시던 오렌지 주스를 뱉어내는 장면이 화제가 돼 인지도를 얻었다.
박동빈은 2020년 동료 배우 이상이와 결혼해 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 빈소는 안성시 도민장례식장에 마련됐으며 발인은 다음 달 1일 오전 8시30분이다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사