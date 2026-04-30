인천대, 상반기 가족회사 대상 AI 유료 재직자 교육

2026년 상반기 가족회사 재직자 대상 AI 활용 디지털 전환 역량 강화 교육. 인천대 제공

이번 교육은 인천대 I-RISE사업단과 산학협력단이 공동 주관해 이뤄졌다. 지역 산업 현장의 AI 전환(AX) 수요에 대응하고 가족회사 임직원의 생성형 AI 실무 활용 역량을 체계적으로 높이기 위해 마련됐다. 인천대는 올해 상반기 교육을 기초·중급·고급의 단계별 로드맵으로 운영해 현장 적용 가능한 교육성과를 지속적으로 확산할 계획이다.

가장 먼저 진행된 기초 과정(생성형 AI 업무 활용 입문)은 실습 중심 커리큘럼으로 구성됐다. 주요 내용은 ▲2026년 AI 트렌드 및 비즈니스 적용 인사이트 ▲주요 생성형 AI 도구 비교 ▲멀티모달 AI 활용 등을 중심으로 학습할 수 있도록 설계됐다.

교육은 회차당 30명 이내로 운영된다. 인천대 I-RISE사업을 기반으로 지역 산업과 대학이 함께 성장하는 산학협력 생태계를 구축하기 위해 가족회사 대상 맞춤형 교육·컨설팅·기술협력 프로그램을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.