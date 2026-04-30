의왕 내손1동 아파트서 불…주민 1명 숨져
경기 의왕 아파트에서 화재가 발생해 현재까지 주민 1명이 숨지고 2명이 부상을 입었다.
30일 경찰 등에 따르면 오전 10시 30분쯤 의왕시 내손1동의 한 20층짜리 아파트 14층에서 화재가 발생했다. 이 불로 주민 1명이 추락해 숨졌으며, 다른 주민 2명은 화상과 연기흡입 등으로 각각 부상을 입었다.
오전 11시 21분쯤 큰 불길을 잡은 상태로, 현재는 잔불 정리 작업을 진행하고 있다.
이에 따라 화재 진압 후 내부 수색 과정에서 인명피해가 더 늘어날 가능성도 있다.
목격자 신고를 받은 소방당국은 오전 10시 45분쯤 대응 1단계(31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령, 펌프차 등 장비 20여대와 소방관 등 70여명을 투입해 진화작업을 벌였다.
의왕시는 오전 10시 39분쯤 재난문자를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했다.
소방당국은 불을 완전히 끄는 대로 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 조사할 방침이다.
의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사