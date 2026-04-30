경인여대, 지역사회와 함께하는 ‘플로깅’…환경보호 실천
경인여자대학교는 지난 22일 지구의 날을 맞아 지역사회와 함께하는 ‘플로깅(Plogging)’을 성공적으로 마쳤다고 30일 밝혔다. 플로깅은 조깅과 쓰레기 줍기를 결합한 친환경 활동이다. 경인여대는 이를 통해 구성원들의 환경 보호 실천 의지를 모았다.
이번 플로깅은 학생과 교직원이 캠퍼스의 울타리를 넘어 지역사회와 직접 소통하며 환경 정화에 나섰다는 점에서 ESG 가치 확산의 의미를 더했다. 약 70여명의 참가자는 경인여대 정문을 출발해 계양산성박물관과 계산역을 거쳐 복귀하는 코스와 계양문화회관을 경유하는 두 코스로 나뉘어 활동했다. 이들은 이동 경로 곳곳에 방치된 플라스틱, 담배꽁초, 생활 쓰레기 등을 직접 수거하며 우리 동네 환경 개선에 힘을 보탰다.
행사를 주관한 교무처는 플로깅이 학생들로 하여금 교실 밖으로 나와 지역사회와 호흡하며 환경에 대한 책임감과 공동체 의식을 몸소 배우는 ‘살아있는 교육의 장’을 만드는 것이라고 취지를 설명했다. 앞으로도 학생들이 단순한 교과 학습을 넘어 실천적 지성을 갖춘 ESG형 인재로 성장할 수 있도록 다양한 비교과 프로그램을 더욱 적극적으로 지원하고 확대해 나갈 계획이다.
육동인 경인여대 총장은 “플로깅은 작은 실천이 모여 큰 변화를 만들어내는 대표적인 ESG 활동”이라며 “우리 대학은 지역사회와 협력해 지속가능한 환경을 조성하고 사회적 책임을 실현하는 교육기관으로서의 역할을 더욱 강화하겠다”고 말했다.
한편 경인여대는 탄소중립 실천, 친환경 교육, 지역사회 협력 프로그램을 지속적으로 확대하고 있다. 앞으로도 ESG 기반의 교육 경영을 공고히 하며 지역과 함께 성장하는 지속가능한 대학으로서의 위상을 이어갈 방침이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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