인하대병원, 케냐 의료진 초청연수…“시스템 이식”

기도삽관 교육. 인하대병원 제공

이번 연수는 우리나라 의료시스템의 개요와 정책 브리핑과 같은 단순한 지식 전달을 넘어 실제 환자 치료 사례를 바탕으로 케냐 현지 의료 환경에 즉각 이식 가능한 ‘맞춤형 실습’에 집중했다.