전시산업 공대위 “코엑스 폐쇄 일정 조정 필요” 국회 면담
전시산업 정상화 추진을 위한 공동대책위원회(이하 공대위)가 국회를 찾아 코엑스 전시장 폐쇄에 따른 막대한 경제적 손실을 우려하며 공사 일정 조정과 대체 전시장 확보 등 실효성 있는 대안 마련을 촉구하고 나섰다.
공대위는 지난 29일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 더불어민주당 간사인 김원이 의원과 면담을 가졌다.
공대위 측은 한국무역협회의 계획대로 2027년 7월부터 약 18개월간 코엑스 A·C홀 등 핵심 시설이 폐쇄될 경우, 수출 중소기업의 마케팅 기회가 차단되면서 약 4조3000억원 규모의 수출 감소가 발생할 것이라고 우려했다.
특히 무역협회와 코엑스가 업계와 사전 협의 없이 올해 1월 폐쇄 방침을 일괄 통보하면서 관련 업계의 대응 준비 기간이 턱없이 부족해졌다는 점을 강조했다.
공대위는 피해 최소화를 위한 구체적인 해법으로 일산 킨텍스 제3전시장이 완공되는 2028년 말까지 공사 일정을 연기하거나, 올림픽공원 등을 활용한 대체 전시장을 확보해달라고 제안했다.
강주용 공대위 위원장은 “코엑스 같은 핵심 전시장이 장기간 문을 닫으면 주요 국제 전시행사들이 싱가포르, 상하이, 도쿄 등으로 이탈할 가능성이 크다”며 “한번 해외로 나간 전시회를 다시 유치하는 데는 상당한 시간이 걸리는 만큼 대안 없는 폐쇄는 재검토돼야 한다”고 밝혔다.
면담에 나선 김원이 의원은 “코엑스 전시장 폐쇄로 인한 산업 전반의 영향에 대해 공감하고 있다”며 “대안 마련을 위한 논의를 이어가고 정부가 현장의 의견을 충분히 반영할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
앞서 공대위는 산업통상자원부의 대응이 미온적이라고 지적하며 국회의 적극적인 조정을 요청하는 호소문을 전달한 바 있다. 공대위는 ▲5월 내 구체적 대안 제시 ▲2027년 전시장 배정 발표 철회 ▲정부 및 서울시 협의를 통한 공사 중 전시 운영 유지 방안 마련 등을 강력히 요구하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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