충남 금산·청양 사찰 건축유산, ‘보물’ 승격
충남도는 조선시대 대표적인 건축 문화유산인 ‘금산 영천암 무량수각’과 ‘청양 장곡사 설선당’이 국가 지정 문화유산 ‘보물’로 지정될 예정이라고 30일 밝혔다.
이번에 지정 예고된 문화유산은 조선시대 조성된 사찰 건축물로 전통 목조건축의 구조적 특성과 공간 구성, 시대적 건축 양식을 잘 보여주는 도내 대표적인 건축 문화유산이다.
금산 영천암 무량수각은 산중 수행과 생활이 가능하도록 온돌방에 불상을 안치한 인법당 형식의 건축물이다. 2000년 해체·보수 과정에서 상량 묵서 기록이 발견되면서 1786년 중수된 사실이 확인된 바 있다.
특히 생활 변화에 따라 증축이 이뤄져 상부 다락 설치, 불단 상부 반자 상승 등 공간을 입체적·압축적으로 구성한 점은 인법당 건축의 구조와 구성 측면에서 학술 가치가 크다.
영천암은 임진왜란 당시 의병승장 영규대사 등의 진영을 모시고 춘추 제향을 이어온 장소로 지역사회와의 교류 공간으로서 역사적 의미도 지니고 있다.
청양 장곡사 설선당은 승려들이 경전을 강론하고 참선을 수행하던 공간으로 사찰 내 교육과 수행 기능을 함께 담당한 건축물이다. 정면 5칸, 측면 3칸 규모의 주심포 양식을 기반으로 하며, 맞배지붕과 부섭지붕이 결합한 형식을 갖추고 있다.
특히 2023년 해체·보수 과정에서 실시한 목재 연륜연대 분석을 통해 16세기 중엽 건립된 것으로 확인됐다. 이후 부분적인 보수를 거치면서도 원형이 비교적 온전히 유지되고 있어 건축사적·역사적·학술적 가치를 모두 지니고 있다.
아울러 경내 국가 보물인 장곡사 상·하 대웅전과 함께 사찰 배치와 기능적 관계를 이해하는 데 중요한 자료로 평가된다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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