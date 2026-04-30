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[속보] 의왕 아파트 화재 현장서 주민 1명 대피 중 추락해 숨져

입력:2026-04-30 11:14
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의왕 아파트 화재 현장서 주민 1명 대피 중 추락해 숨져

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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