이현재 하남시장 재선 출사표…하남 5대 비전 제시
중단 없는 하남 발전이룰 것
교통·투자·복지 등 공약 발표
“수도권 최고 도시 하남 완성”
이현재 경기 하남시장이 ‘중단 없는 하남 발전’을 내걸고 재선 도전을 공식 선언했다.
이현재 시장은 30일 하남시청 상황실에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 하남시장 선거 출마를 공식화하며 “성과로 증명된 경험과 능력으로 하남의 미래를 완성하겠다”고 밝혔다.
이 시장은 “시장은 경험하는 자리가 아니라 결과로 증명하는 자리”라며 “무능과 무경험은 도시의 미래를 위태롭게 할 수 있다”고 강조하고, 지난 4년간의 시정 성과를 바탕으로 재선 필요성을 역설했다.
그는 재임 기간 동안 행정안전부 민원서비스 종합평가 4년 연속 최우수, 전국 최초 2년 연속 대통령상 수상, ‘살기 좋은 도시’ 3년 연속 상위권 진입 등을 주요 성과로 제시했다.
또한 시민 거주 의향 92.7%, 행정서비스 만족도 77.5%를 기록하는 등 도시 경쟁력이 크게 향상됐다고 평가했다.
이 시장은 과거 시정의 정책 실패를 바로잡은 점도 강조했다. 수석대교 위치 조정, 지하철 노선 반영 문제, 위신선 연장 미반영, 대형 개발사업 좌초 위기 대응, 공공시설 반환 소송 등 주요 현안을 해결하며 시정 정상화를 이끌었다고 설명했다.
이와 함께 하남의 미래를 위한 핵심 공약으로 교통·경제·교육·문화·복지 분야를 아우르는 5대 비전을 제시했다.
지하철 3·5·9호선과 위신선 연장, GTX-D 노선 추진 등 ‘4지하철 5철 시대’ 구축을 통해 수도권 접근성을 강화하고, 2030년까지 10조원 투자 유치와 AI 혁신 클러스터 조성으로 자족도시 기반을 마련하겠다고 밝혔다.
교육 분야에서는 교육지원청 신설과 주요 대학 합격자 1000명 시대를 목표로 내세웠으며, 문화 분야에서는 K-스타월드 국가정원 조성 등을 통해 K-컬처 중심도시로 도약하겠다는 구상을 밝혔다.
또한 원도심과 감일·위례·미사 등 신도시를 아우르는 권역별 맞춤형 발전 전략도 제시했다. 원도심에는 재개발·재건축 인허가 단축과 생활환경 개선을 추진하고, 신도시에는 교통망 확충과 문화·생활 인프라 구축을 병행한다는 계획이다.
복지 공약으로는 출산장려금 2000만 원 확대, 어린이 영어특화 프로그램, 도서관 문해력 교실 운영, 청년 교통비 및 성년축하금 지원, 장애인 교통비와 치매 진료비 지원 등 세대별 맞춤형 정책을 제시했다.
이 시장은 “어떤 경우에도 민주주의 가치와 시민의 안전이 최우선”이라며 “여야를 넘어 시민만을 바라보는 시정을 펼치겠다”고 밝혔다. 이어 “33만 시민을 가장 우선에 두고 수도권 최고의 도시 하남을 완성하겠다”며 강조했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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