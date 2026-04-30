시사 전체기사

요동치는 대구시장 선거 판세…대진표 확정되자 ‘혼전’

입력:2026-04-30 10:41
공유하기
글자 크기 조정
더불어민주당 김부겸 대구시장 후보(왼쪽 사진)와 국민의힘 추경호 후보. 연합뉴스

6·3 지방선거의 대표적인 격전지로 꼽히는 대구시장 선거의 초반 판세가 혼전 양상을 보이고 있다.

30일 매일신문이 한길리서치에 의뢰해 대구시장 지지 후보를 묻는 여론조사(95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.1% 포인트)를 벌인 결과에 따르면, 더불어민주당 김부겸 후보의 지지율은 42.6%, 국민의힘 추경호 후보는 46.1%로 나타나 오차범위 내 접전 양상을 보였다. 해당 조사는 지난 27~28일 대구에 사는 만 18세 이상 남녀 1004명을 대상으로 진행됐었다.

세부적으로 보면 김 후보는 40대에서 54.8%, 추 후보는 70대 이상에서 72.8%의 지지율을 보였다. 김 후보는 동구와 수성구에서 46.5%, 추 후보는 중구와 남구에서 53.2%의 높은 지지율을 기록했다.

같은 기간 TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구에 사는 만 18세 이상 남녀 1008명을 대상으로 벌인 조사(95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.1% 포인트)에서는 김 후보의 지지율이 47.5%, 추 후보는 39.8%로 김 후보가 오차범위 밖에서 우세한 것으로 나타났다.

김 후보는 30대와 40대, 50대에서 지지를 많이 받았고 추 후보는 60대와 70세 이상에서 지지도가 높았다.

이들 여론조사는 모두 가상번호를 활용한 자동전화응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“경기 좋다는데 왜 못 느끼겠지?” 여기 답이 있습니다
서울 아파트 공시가격 18.6% 상승 확정… 보유세 최대 56% 오른다
반대 증언 쏟아졌는데도… 與, ‘조작기소 특검’ 강행
총 든 사진 올린 트럼프 “이란 갈피 못 잡아” 으름장
“불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’
[단독] 2차 특검, 윤석열 ‘군형법상 반란’ 적용… “계엄군과 공범 관계”
러브버그 전쟁 또 시작?…벌써 계양산엔 유충 ‘우글우글’
‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것”
국민일보 신문구독