요동치는 대구시장 선거 판세…대진표 확정되자 ‘혼전’

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보(왼쪽 사진)와 국민의힘 추경호 후보. 연합뉴스

30일 매일신문이 한길리서치에 의뢰해 대구시장 지지 후보를 묻는 여론조사(95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.1% 포인트)를 벌인 결과에 따르면,

더불어민주당

김부겸 후보의 지지율은 42.6%, 국민의힘 추경호 후보는 46.1%로 나타나 오차범위 내 접전 양상을 보였다. 해당 조사는

김 후보는 동구와 수성구에서 46.5%, 추 후보는 중구와 남구에서 53.2%의 높은 지지율을 기록했다.

같은 기간 TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구에 사는 만 18세 이상 남녀 1008명을 대상으로 벌인 조사(

에서는

김 후보의 지지율이 47.5%, 추 후보는 39.8%로 김 후보가

오차범위 밖에서 우세한 것으로 나타났다.

김 후보는 30대와 40대, 50대에서 지지를 많이 받았고 추 후보는 60대와 70세 이상에서 지지도가 높았다.

이들 여론조사는 모두 가상번호를 활용한 자동전화응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.