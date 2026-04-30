부천시, 도보 10분 생활권 입증…슬세권 지수 80.7%
경기 부천시는 경기연구원(GRI)이 발표한 ‘슬세권 지수’ 평가에서 경기도 31개 시·군 중 부천이 2위를 기록했다고 30일 밝혔다. 이를 통해 도보 10분 내 상업·의료·여가·문화시설을 두루 갖춘 생활밀착형 도시임을 입증했다. 슬세권은 슬리퍼 차림으로 집 근처 카페·편의점·병원 등 일상에 필요한 시설을 걸어서 10분 안에 이용할 수 있는 생활권을 뜻한다.
경기연구원은 최근 ‘역세권? 아니 슬세권!: 일상이 완결되는 보행 생활권’ 보고서를 통해 경기도 31개 시·군의 생활권을 분석했다. 경기도 전역을 도보 약 10분 거리인 반경 500m 격자로 나눈 뒤 각 격자 내 기초상업·생활지원·필수의료·공공여가 등 4대 시설을 종합 평가해 슬세권 지수를 산정했다. 단순 시설 수가 아닌 필수 업종이 얼마나 골고루 분포하는지에 초점을 맞춘 것이 특징이다.
부천은 4대 생활 인프라를 고르게 갖춘 도시로 슬세권 지수 80.7%를 기록하며 2위를 차지했다. 또 역세권과 슬세권을 동시에 포함한 ‘생활양호’ 유형으로 분류돼 경기도 상위 15.3%에 해당하는 것으로 나타났다.
부천은 편의점·마켓, 카페·베이커리, 음식점 등 소비 중심의 기초상업시설과 세탁소, 잡화점 등 생활지원시설이 촘촘히 분포해 있다. 동네의원과 약국 등 필수의료시설 역시 도내 상위권 수준으로 시민들이 일상적인 진료와 약 처방을 가까운 거리에서 받을 수 있는 환경을 갖추고 있다.
지난달 기준 부천 내 약국은 410곳, 약국 1곳당 인구수는 1869명으로 경기도 3위 수준이다. 병원 밀집도도 높아 응급을 포함한 의료서비스 접근성도 우수하다. 이밖에도 365일 운영되는 공공심야약국 4곳과 평일 야간·주말·공휴일에도 외래 진료가 가능한 달빛어린이병원 2곳을 운영 중이다.
공공여가 인프라도 풍부하다. 부천에는 권역별 근린공원을 거점으로 한 십자형 공원 녹지축을 중심으로 총 204개 공원이 약 298만7000㎡ 규모로 조성돼 있다. 이외에도 자투리 공간을 활용한 쌈지공원 71곳을 만들어 생활 가까이에서 휴식할 수 있는 초(超) 슬세권 녹지공간을 제공하고 있다. 도심 유휴공간을 활용해 녹지의 연결성을 높이고 지역 환경 개선에도 기여하고 있다는 평가다.
부천 전역에 걸친 도서관 인프라도 강점이다. 부천시는 공공·작은·전문도서관 등 총 110곳의 도서관을 운영해 일상에서 책 문화를 누리는 책문화 슬세권을 만들고 있다. 특히 시민 1인당 자료 보유 수는 2.9권으로 경기도 평균 2.6권을 웃도는 수준이다.
이와 함께 상동·수주 등 6개 시립도서관은 단순 열람 공간을 넘어 디지털미디어 공간을 활용한 스마트 문화 거점으로 연간 3700여명이 방문하고 있다. 꿈빛도서관의 부천책문화센터와 심곡도서관의 청년디지털인쇄소 등 창작 플랫폼에서는 시민 누구나 콘텐츠를 만들 수 있도록 지원한다.
경기연구원 보고서에서 경기도민의 주거 선택 기준은 ‘역세권’ 중심에서 집 근처 편의시설이 잘 갖춰진 ‘슬세권’으로 이동하고 있다. 지난해 경기도 사회조사 결과에서 거주지 선택 시 ‘동네 편의시설’을 중요하게 생각하는 비율은 18.2%로 4년 전보다 4.7% 포인트 상승해 직장 위치에 이어 두 번째로 높게 나타났다. 퇴근 후 집 근처에서 먹고, 쉬고, 즐기는 일상이 중요해지는 흐름이 뚜렷해진 것이다.
특히 경기도 내 1인 가구 비중이 30%를 넘고 청년 가구 절반 이상이 혼자 살면서 동네 카페·편의점·세탁소 등이 좁은 주거 공간을 보완하는 ‘공유 거실’ 역할을 하는 것으로 분석됐다. 집 앞 생활 인프라가 곧 주거 만족도와 도시 매력으로 이어지는 구조가 강화되고 있는 셈이다.
슬세권 지수와 전월세 거래의 상관성도 분명하다. 슬세권 지수가 낮은 취약 지역의 전월세 거래 발생 비율은 5.5%에 그쳤지만 슬세권 명당 지역은 88.5%로 약 16배나 높게 나타났다. 생활편의 인프라가 잘 갖춰질수록 해당 지역의 주거 수요와 인구 유입이 활발해진다는 의미다.
부천시는 이러한 분석을 바탕으로 미니뉴타운 및 역세권 정비사업 등 정비사업과 연계해 원도심에도 카페·편의점·의료·문화시설 등 생활 편의시설이 균형 있게 들어설 수 있도록 할 계획이다. 나아가 1인 가구를 포함한 다양한 가족구성과 전 연령대의 시민이 살고 싶은 도시가 될 수 있도록 생활환경을 지속 개선할 방침이다.
남동경 권한대행은 “부천시가 경기연구원 보고서에서 슬세권 최상위 도시로 인정받은 것은 시민들이 집 가까이에서 편리하게 생활할 수 있는 기반을 꾸준히 확충해 온 결과다”며 “앞으로도 원도심을 포함한 전 지역에 생활 인프라를 촘촘하게 보강해 시민 삶의 편의를 높이고 인구 유입과 도시경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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