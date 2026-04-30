부천시, 도보 10분 생활권 입증…슬세권 지수 80.7%

경기연구원의 슬세권 관련 보고서에서 부천시가 경기도 2위를 차지했다. 부천시 제공

이와 함께 상동·수주 등 6개 시립도서관은 단순 열람 공간을 넘어 디지털미디어 공간을 활용한 스마트 문화 거점으로 연간 3700여명이 방문하고 있다. 꿈빛도서관의 부천책문화센터와 심곡도서관의 청년디지털인쇄소 등 창작 플랫폼에서는 시민 누구나 콘텐츠를 만들 수 있도록 지원한다.