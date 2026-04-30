김병수 김포시장, 재선 도전…“6색 교통혁명 완성”
5호선 조기 착공 등 교통·경제·교육 공약 발표
“지난 민선 8기 성과 바탕 도시 도약 완성”
김병수 김포시장이 재선 도전을 공식 선언하며 교통혁신과 미래도시 완성을 핵심 과제로 제시했다.
김병수 시장은 30일 김포시 장기동 선거사무소에서 기자회견을 열고 민선 9기 김포시장 선거 출마를 공식화했다.
그는 “거침없이, 멈춤없이 김포의 찬란한 미래로 나아가겠다”며 “민선 8기 성과를 기반으로 도시 도약을 완성하겠다”고 밝혔다.
김 시장은 지난 임기 주요 성과로 서울지하철 5호선 김포 연장 예비타당성 조사 통과를 비롯해 김포한강2 콤팩트시티와 대곶 환경재생혁신복합단지 확정 등을 제시했다.
또한 한강 철책 제거 협약과 백마도 개방 합의, 대명항 국가어항 선정, 애기봉평화생태공원 활성화 등을 통해 도시 경쟁력을 높였다고 평가했다.
이어 일산대교 통행료 무료화, 인하대학교 메디컬캠퍼스 유치 협약, 24시간 어린이병원 운영, 교육발전특구 지정 등 생활·교육 인프라 확충 성과도 강조했다.
김포는 현재 인구 50만을 넘어 70만 도시로 성장 중이며, 기업 수 증가와 시민 만족도 향상 등 전반적인 도시 지표가 개선됐다고 설명했다.
김 시장은 재선 핵심 공약으로 ‘6색 교통혁명’을 제시했다. 서울지하철 5호선 조기 착공과 함께 2호선·9호선 연장, GTX-D 추진, 인천지하철 2호선 연장 등을 통해 수도권 접근성을 획기적으로 개선하겠다는 구상이다.
또한 김포골드라인 증차와 인천 연장, 트램과 수상교통 도입, 순환버스 구축 등 입체적 교통체계도 마련하겠다고 밝혔다.
경제 분야에서는 대기업 및 R&D 단지 유치를 통해 첨단산업 기반을 강화하고, 김포를 글로벌 관문도시로 육성하겠다고 했다.
K-컬처 트레이닝 클러스터 조성과 대형 공연장 건립, 해양·관광 자원 개발 등을 통해 문화·관광 산업도 확대할 계획이다.
교육 분야에서는 교육발전특구를 중심으로 교육 질을 높이고 국제학교 유치와 통학 환경 개선을 추진해 ‘찾아오는 교육도시’를 만들겠다고 밝혔다.
아울러 공공산후조리원 설립과 24시간 돌봄체계 확대 등 보육 정책, 생활권 중심의 문화·체육시설 확충, 한강 수변공간 개발 및 녹지축 조성 계획도 제시했다.
스마트 행정 분야에서는 통합 플랫폼 구축과 ‘시민 시간 환급제’ 도입, 예방 중심 보건정책 확대 등을 통해 행정 효율성과 시민 편의를 높이겠다고 강조했다.
김 시장은 “교통 문제 해결과 도시 대전환을 완성할 수 있는 준비된 리더가 필요하다”며 “민선 8기의 성과를 이어 김포를 수도권 중심 도시로 도약시키겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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