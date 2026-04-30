인천시, 일자리창출 우수기업 인증제 시행…고용안정 유도

2026년 일자리창출 우수기업 인증제 홍보 이미지. 인천시 제공

대상은 인천에 있는 업력 2년 이상의 제조업, 제조업 관련 서비스업, 지식기반 서비스업, 마이스(MICE)업 기업이다. 2024년 12월 대비 지난해 12월 기준 근로자 수가 일정 기준 이상 증가해야 한다. 상시근로자 50인 미만 기업은 3명 이상, 50인 이상 기업은 5명 이상 증가하고 고용 증가율도 5% 이상을 충족해야 한다.

선정은 서류심사, 현장실사, 위원회 심사를 거쳐 약 20개 기업 내외로 이뤄질 예정이다. 선정 기업에는 인증서와 현판이 수여되며 경영안정자금 지원, 보증 및 보험료 할인, 국내외 전시회 참가 지원 등 총 29개 항목의 혜택도 제공된다.