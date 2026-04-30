인천시, 일자리창출 우수기업 인증제 시행…고용안정 유도
인천시는 고용 창출뿐 아니라 근로환경 개선까지 종합적으로 평가하는 ‘2026년 일자리창출 우수기업 인증제’를 시행한다고 30일 밝혔다.
이번 인증제는 지역 내 양질의 일자리 확대와 고용안정을 동시에 유도하기 위한 정책이다. 단순 고용 증가 중심에서 벗어나 청년고용, 정규직 비율, 근로환경 등 일자리의 질적 수준을 함께 평가하는 게 핵심이다.
평가항목에는 유연근무, 재택근무, 육아휴직 등 일·생활 균형(워라밸) 제도가 반영된다. 시 고용지원 프로그램 참여 실적도 포함해 기업의 실질적인 고용 기여도를 다각도로 평가하게 된다. 이를 통해 단순 채용 확대를 넘어 지속 가능한 고용 구조 형성을 유도할 방침이다.
대상은 인천에 있는 업력 2년 이상의 제조업, 제조업 관련 서비스업, 지식기반 서비스업, 마이스(MICE)업 기업이다. 2024년 12월 대비 지난해 12월 기준 근로자 수가 일정 기준 이상 증가해야 한다. 상시근로자 50인 미만 기업은 3명 이상, 50인 이상 기업은 5명 이상 증가하고 고용 증가율도 5% 이상을 충족해야 한다.
선정은 서류심사, 현장실사, 위원회 심사를 거쳐 약 20개 기업 내외로 이뤄질 예정이다. 선정 기업에는 인증서와 현판이 수여되며 경영안정자금 지원, 보증 및 보험료 할인, 국내외 전시회 참가 지원 등 총 29개 항목의 혜택도 제공된다.
신청은 다음 달 1일부터 22일까지 시 중소기업 지원 플랫폼 ‘비즈OK’를 통해 온라인으로 받는다. 최종 선정 결과는 7월 중 발표된다.
김상길 시 경제산업본부장은 “우수기업에 대한 실질적인 지원을 통해 기업 성장과 좋은 일자리 창출이 선순환되는 구조를 만들어 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사