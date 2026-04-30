대구 랜드마크 83타워서 ‘푸드 스트리트 페어’ 개최
가정의 달 5월 ‘대구83타워’에서 가족과 연인, 지인들이 함께 즐길 수 있는 식음료 체험 복합 문화행사가 열린다.
30일 대구83타워에 따르면 타워 4층 광장에서 5월 1~5일 ‘푸드 스트리트 페어 in 83 Tower’(페스티벌잼 주관)가 열린다.
단순한 먹거리 판매 행사를 넘어 가족 단위 방문객이 함께 머무르고 즐길 수 있는 가족 체류형 도심 행사로 기획됐다. 현장에는 다양한 식음료(F&B) 판매처와 체험 콘텐츠가 함께 마련돼 방문객들이 음식을 즐기면서 동시에 아이들과 함께 다양한 체험 콘텐츠를 즐길 수 있다. 행사 기간 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 운영된다.
군위군에서 직접 기른 식재료로 요리하는 식당과 타코 전문점, 대구 MZ세대에게 유명한 모리스커피 등이 참여한다. 체험 콘텐츠로 캐리커처, 코스프레 등이 준비돼 있다.
특히 이번 행사는 지역 소상공인에게 새로운 판로와 현장 소비자 반응을 확인할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서도 의미가 있다고 대구83타워 측은 설명했다. 판매자들은 대구83타워라는 대구 대표 관광 공간에서 직접 고객을 만나고 브랜드를 알릴 수 있는 실험 무대를 갖게 된다.
어린이날인 5월 5일에는 인플루언서와 협업한 후원 행사도 함께 진행될 예정이다. 이 프로그램은 어려운 아동을 돕기 위한 취지로 마련됐다. 방문객이 행사 참여를 통해 자연스럽게 나눔에 동참할 수 있도록 구성됐다.
행사 관계자는 “이번 행사는 먹거리와 체험, 나눔을 한 공간에서 경험할 수 있도록 기획한 도심형 행사”라며 “가족 방문객에게는 즐거운 경험을, 지역 소상공인에게는 새로운 판로를, 지역사회에는 나눔의 의미를 전달하는 행사가 되기를 기대한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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