이동노동자, 편의점에서 쉰다…전북, 연계형 쉼터 가동
전주·익산 등 4개 시군 10곳 지정
이동노동자 보호망 구축
전북특별자치도가 폭염 등 혹서기를 앞두고 배달·대리운전 기사 등 이동노동자들을 위한 ‘편의점 연계형 쉼터’ 조성에 나선다. 노동 현장의 특성상 별도의 휴식 공간을 찾기 어려웠던 이동노동자들에게 도심 곳곳의 편의점을 안심 거점으로 제공하겠다는 취지다.
전북도는 전북노동권익센터, 지역 편의점 업계와 협력해 30일부터 이동노동자 쉼터 운영을 본격화한다고 밝혔다.
쉼터는 이동노동자의 주요 동선과 접근성을 분석한 사전 조사를 토대로 전주, 익산, 완주, 김제 등 4개 시·군의 편의점 10곳이 선정됐다. 선정 과정에서 현장 노동자들의 의견을 적극 수렴해 이용 실효성을 높인 것이 특징이다.
이용 방식은 간편하다. 협약이 체결된 편의점에는 매월 20만원 상당의 기프트카드가 비치되며, 이동노동자는 간단한 서명 후 무료 음료 1개를 제공받으며 휴식을 취할 수 있다.
도는 카드 금액이 조기 소진되더라도 점주와의 협의를 통해 오는 11월까지 쉼터 기능을 중단 없이 유지할 방침이다.
참여 점포에 대한 지원책도 병행된다. 환경 개선 차원에서 매월 종량제 봉투를 지급해 점주의 부담을 덜고, 여건에 따라 가림막과 의자 등 편의시설을 추가 지원한다.
특히 무더위가 기승을 부리는 7~8월에는 얼음을 한시적으로 지급해 야외 노동자들이 더위를 식힐 수 있도록 배려할 계획이다.
이번에 확충된 10곳은 기존 시·군 운영 쉼터 5곳 및 공모 사업을 통해 설치될 군산·남원·정읍의 특화 쉼터와 연계된다.
전북도 관계자는 “배달과 대리운전 노동자에게 휴식은 생존과 직결된 문제”라며 “운영 과정을 면밀히 점검해 휴식권 보장의 사각지대를 해소하고 지원 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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